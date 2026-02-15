SportasKrepšinis

„Panathinaikos“ Graikijoje nesugebėjo įveikti lygos autsaiderių

2026 m. vasario 15 d. 19:06
Netikėtą pralaimėjimą Graikijos krepšinio čempionate patyrė Atėnų „Panathinaikos“ (15/3) klubas, kuriam atstovauja ir lietuvis Marius Grigonis.
Ergino Atamano auklėtiniai namuose 97:102 (23:31, 26:25, 19:22, 29:24) neatsilaikė prieš Rodo „Kolossos“ (5/13).
Dar likus žaisti minutę laiko rezultatas buvo lygus 94:94, tačiau tritaškį šveitė svečių legionierius Keondre Kennedy.
Atėnų ekipoje T.J. Shortsas, Kendrickas Nunnas ir Jerami Grantas tris atakas paeiliui prarado kamuolį, o K. Kennedy dėjimas užtikrino „Kolossos“ pergalę.
M. Grigonis nerungtyniavo, kadangi nėra registruotas Graikijos čempionato kovoms.
Nugalėtojus į pergalę vedė 6 tritaškius pataikęs ir 19 taškų surinkęs Tevinas Mackas. Davidas Nicholsas pridėjo 17 taškų, 8 rezultatyvius perdavimus ir 5 perimtus kamuolius.
Rezultatyviausiai „Panathinaikos komandoje pasirodė 19 taškų pelnęs Cedi Osmanas.
