„Žalgiris“ dėl traumos prarado gynybos lyderį

2026 m. vasario 15 d. 18:25
Lrytas.lt
Penktadienį per „Žalgirio“ arenoje vykusias Eurolygos rungtynes tarp Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Hapoel“ klubų pėdos traumą patyrė žalgirietis Arnas Butkevičius.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad puolėjui atskilo vienas iš pėdos srityje esančių kaulų. Krepšininkui teks 6 savaites gydytis lūžio vietą, o po to lauks reabilitacijos procesas.
Šį sezoną A.Butkevičius Eurolygoje renka po 5,6 taško (dvitaškiai 65 proc., tritaškiai 52,1 proc., baudų metimai 100 proc.), atkovoja po 2,3 kamuolio ir fiksuoja 7,3 naudingumo balų vidurkį.
Šio vakaro LKL čempionato, kurį remia Betsson, rungtynėse Gargžduose „Žalgiris“ taip pat versis be poilsio iš trenerių štabo sulaukusių Ąžuolo Tubelio, Sylvaino Francisco ir Moseso Wrighto.
Jų vietą sudėtyje užims Kajus Mikalauskas, Dominykas Grunkis ir Dominykas Daubaris. Į rikiuotę po traumos grįžta ir Mantas Rubštavičius.
