Dėjimų konkurse karaliavo K. Jakučionio komandos draugas

2026 m. vasario 15 d. 08:52
NBA „Visų Žvaigždžių“ savaitgalio metu praūžė dėjimų konkursas, kuriame pergalę iškovojo „Miami Heat“ ekipoje žaidžiantis Keshadas Johsnonas.
Finale K. Johnsonas surinko 49.6 ir 47.8 balo už dėjimus. Tuo tarpu jo varžovas Carteris Bryantas iš „San Antonio Spurs“ po pirmojo dėjimo buvo gavęs aukščiausią įvertinimą -50 balų.
Visgi C. Bryantui nepavyko sėkmingai įgyvendinti idėjos ir sulaukęs 43 balų už antrąjį dėjimą pralaimėjo.
Pirmajame etape geriausiai pasirodė „Spurs“ atstovas C. Bryantas (45.6, 49.2). Čempionas K. Johnsonas buvo kiek kuklesnis, surinkęs 47.4 ir 45.4 balo.
Anksčiausiai pasirodymą baigė „Orlando Magic“ žaidėjas Jase’as Richardsonas (45.4, 43.4) ir „Los Angeles Lakers“ aukštaūgis Jaxsonas Hayesas (44.6, 47.2).
