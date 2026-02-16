Naujo formato NBA „Visų žvaigždžių“ mačą-turnyrą laimėjo intrigą palaidojusi „Stars“ komanda

SportasKrepšinis

2026 m. vasario 16 d.
Didįjį NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalį Los Andžele sekmadienį vainikavo „Visų žvaigždžių“ rungtynės, o jas be didesnės intrigos laimėjo Anthony Edwardso vedama JAV „Stars“ komanda. Pirmąkart surengtose naujo formato rungtynėse dėl prizo santykius aiškinosi dvi amerikiečių ir viena užsieniečių ekipos, kurios kovojo keturiuose mačuose po 12 minučių. Finalas intrigos nesuteikė, nes „Stars“ amerikiečiai 47:21 sudorojo kitą JAV komandą „Stripes“.
Komandos vedlys A. Edwardsas nugalėtojams per 8 minutes pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/4 trit.) ir atkovojo 4 kamuolius. Galiausiai jam atiteko naudingiausio mačo žaidėjo titulas – buvo įteikta Kobe Bryanto taurė.
Pralaimėjusiems per 6 minutes taškų nepelnė Kevinas Durantas (0/3 dvit., 0/1 trit.).
Trečiosiose „Visų žvaigždžių“ formato rungtynėse iš kovos pasitraukė „World“ komanda, kurią sudarė NBA rungtyniaujantys užsieniečiai – jie 45:48 neatsilaikė prieš „Stripes“.
Šioje akistatoje „Stripes“ vedlys Kawhi Leonardas įmetė net 31 tašką iš komandos pelnytų 48 (5/6 dvit., 6/7 trit., 3/3 baud.). Jis įmetė ir lemiamą tolimą metimą.
Pralaimėjusiems prancūzas Victoras Wembanyama įmetė 19 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 5/5 baud.).
Pasaulio ekipoje prieš „Stripes“ nežaidė Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeousas-Alexanderis, Luka Dončičius ir Nikola Jokičius.
Antrajame mače susitiko būsimos finalininkės „Stars“ ir „Stripes“, o „Stripes“ pergalę 42:40 lėmė De'Aarono Foxo tolimas metimas su sirena. Jis iš viso įmetė 5 taškus, atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
Turnyras prasidėjo „World“ ir „Stars“ komandų akistata, kurią dramatiškai per papildomą laiką 37:35 laimėjo amerikiečiai.
Komandų sudėtys:
JAV „Stars“: Scottie Barnesas, Devinas Bookeris, Cade'as Cunninghamas, Jalenas Durenas, Anthony Edwardsas, Chetas Holmgrenas, Jalenas Johnsonas, Tyrese'as Maxey;
JAV „Stripes“: Jaylenas Brownas, Jalenas Brunsonas, Kevinas Durantas, De'Aaronas Foxas, Brandonas Ingramas, LeBronas Jamesas, Kawhi Leonardas, Stephenas Curry (nedalyvavo);
„World“: Luka Dončičius, Deni Avdija, Nikola Jokičius, Jamalas Murray, Normanas Powellas, Alperenas Šengunas, Karlas-Anthony Townsas, Giannis Antetokounmpo (nedalyvavo), Shai Gilgeousas-Alexanderis (nedalyvavo).
