Naujo formato NBA „Visų žvaigždžių“ mačą-turnyrą laimėjo intrigą palaidojusi „Stars“ komanda

Komandos vedlys A. Edwardsas nugalėtojams per 8 minutes pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/4 trit.) ir atkovojo 4 kamuolius. Galiausiai jam atiteko naudingiausio mačo žaidėjo titulas – buvo įteikta Kobe Bryanto taurė.
Pralaimėjusiems per 6 minutes taškų nepelnė Kevinas Durantas (0/3 dvit., 0/1 trit.).
Trečiosiose „Visų žvaigždžių“ formato rungtynėse iš kovos pasitraukė „World“ komanda, kurią sudarė NBA rungtyniaujantys užsieniečiai – jie 45:48 neatsilaikė prieš „Stripes“.
Šioje akistatoje „Stripes“ vedlys Kawhi Leonardas įmetė net 31 tašką iš komandos pelnytų 48 (5/6 dvit., 6/7 trit., 3/3 baud.). Jis įmetė ir lemiamą tolimą metimą.
Pralaimėjusiems prancūzas Victoras Wembanyama įmetė 19 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 5/5 baud.).
Pasaulio ekipoje prieš „Stripes“ nežaidė Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeousas-Alexanderis, Luka Dončičius ir Nikola Jokičius.
Antrajame mače susitiko būsimos finalininkės „Stars“ ir „Stripes“, o „Stripes“ pergalę 42:40 lėmė De'Aarono Foxo tolimas metimas su sirena. Jis iš viso įmetė 5 taškus, atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
Turnyras prasidėjo „World“ ir „Stars“ komandų akistata, kurią dramatiškai per papildomą laiką 37:35 laimėjo amerikiečiai.
Komandų sudėtys:
JAV „Stars“: Scottie Barnesas, Devinas Bookeris, Cade'as Cunninghamas, Jalenas Durenas, Anthony Edwardsas, Chetas Holmgrenas, Jalenas Johnsonas, Tyrese'as Maxey;
JAV „Stripes“: Jaylenas Brownas, Jalenas Brunsonas, Kevinas Durantas, De'Aaronas Foxas, Brandonas Ingramas, LeBronas Jamesas, Kawhi Leonardas, Stephenas Curry (nedalyvavo);
„World“: Luka Dončičius, Deni Avdija, Nikola Jokičius, Jamalas Murray, Normanas Powellas, Alperenas Šengunas, Karlas-Anthony Townsas, Giannis Antetokounmpo (nedalyvavo), Shai Gilgeousas-Alexanderis (nedalyvavo).
NBA Visų žvaigždžių savaitgalisNBA Visų žvaigždžių rungtynėsAnthony Edwardsas
