SportasKrepšinis

Lietuvos krepšinio valdžia smerkia FIBA sprendimą: „Vertybinis nuopuolis“

2026 m. balandžio 24 d. 14:25
FIBA priėmus sprendimą leisti Rusijos ir Baltarusijos žaidėjams dalyvauti 3×3 krepšinio tarptautinėse varžybose, asociacija „Lietuvos krepšinis“ išdėstė savo aiškią poziciją.
Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) vakar išplatintame oficialiame pranešime teigiama, jog Rusijai ir Baltarusijai leista registruoti U21 amžiaus grupės trijulių rinktines Azijos zonos „Tautų lygos“ varžybose.
Šis FIBA renginys vyks Kinijoje ir Malaizijoje. Argumentuojama, jog žingsnis žengtas laikantis Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) rekomendacijos naikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos jauniesiems sportininkams dalyvauti oficialiose olimpinių sporto šakų varžybose.
Kituose turnyruose FIBA kol kas palieka draudimą dalyvauti minėtų šalių atletams visose amžiaus grupėse mažiausiai iki kito FIBA posėdžio 2026 metų rugsėjo mėn.
Susiję straipsniai
Iš Mike'o Jameso – intriguojanti žinia

Iš Mike'o Jameso – intriguojanti žinia

S. Francisco – neeilinis Eurolygos įvertinimas

S. Francisco – neeilinis Eurolygos įvertinimas

D. Maskoliūno kelionė laiku – nuo baleto salės iki Eurolygos viršūnės

D. Maskoliūno kelionė laiku – nuo baleto salės iki Eurolygos viršūnės

„Pasisakome griežtai prieš šalių agresorių grąžinimą į tarptautinę bendruomenę. Nors šis sprendimas dėl varžybų Azijos regione tarsi ir neturi tiesioginės įtakos Europoje vykstantiems turnyrams bei čempionatams, mūsų asociacija tai vertina kaip vertybinį nuopuolį. Yra tikimybė, kad minėtoms šalims įveikus kvalifikaciją per Azijos regiono varžybas, jos atsidurs ir pasaulinių 3×3 turų finaliniuose etapuose Europoje.
Tai sukeltų daug teisinių ir moralinių prieštaravimų daugumai mūsų žemyno valstybių. Mes tikrai kelsime šį klausimą „FIBA-Europe“ asamblėjoje, vyksiančioje už poros savaičių Islandijoje. Akivaizdu, jog kol vyksta karinė agresija Ukrainoje, nei Rusijos, nei Baltarusijos krepšininkai negali dalyvauti jokiose oficialiose varžybose“, – teigiama asociacijos „Lietuvos krepšinis“ pranešime.
Mindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)FIBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.