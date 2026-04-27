Tarp Eurolygos ketvirtfinalio komandų savo šalių lygose ramiausi – „Žalgiris“ ir graikai

Rankas į Eurolygos čempionų taurę tiesia šešių šalių vyrų krepšinio komandos. Antradienį ir trečiadienį ketvirtfinalio serijas pradės Madrido „Real“ ir „Valencia“ iš Ispanijos, Pirėjo „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ iš Graikijos, Stambulo „Fenerbahce“ iš Turkijos, „Monaco“ iš Prancūzijos, Tel Avivo „Hapoel“ iš Izraelio ir Kauno „Žalgiris“ iš Lietuvos.
Keturių šalių ekipos dvi savaites galės sutelkti dėmesį vien Eurolygos ketvirtfinalio reikalams. Tuo tarpu Ispanijos ir Prancūzijos komandos kitą savaitgalį, tarp antrųjų ir trečiųjų Eurolygos ketvirtfinalio rungtynių, dar žais nacionalinėse lygose.
Lietuva
Sukti galvos dėl nacionalinių pirmenybių visai nereikia Lietuvos čempionui Kauno „Žalgiriui“, kuris į šalies pirmenybes galėtų ramiai siųsti dublerių komandą.
Lietuvos lygos reguliariojo sezono nugalėtojo vardą „Žalgiris“ užsitikrino jau po trečiojo iš keturių ratų. Kauno komanda laimėjo 27 iš 28 rungtynių, tęsia 23 pergalių virtinę ir antrąją vietą užimantį Vilniaus „Rytą“ lenkia 10 pergalių.
„Rytas“ taip pat dar nebaigė europinio sezono. Vilniaus komanda dalyvaus gegužės 7–9 dienomis vyksiančiame Čempionų lygos finalo ketverte.
Graikija
Graikijos lygos reguliarusis sezonas yra trumpiausias tarp šalių, kurių komandos žaidžia Eurolygoje. O tvarkaraštis pastaraisiais metais sudaromas taip, kad reguliarusis sezonas baigtųsi prieš Eurolygos atkrintamąsias varžybas.
Maža to, „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“ pirmąsias Graikijos lygos ketvirtfinalio rungtynes žais tik po to, kai baigs Eurolygos ketvirtfinalio serijas, tad dvi savaites šioms komandoms netrukdys jokios pašalinės mintys.
Paskutinės reguliariojo sezono rungtynės vyko praėjusį savaitgalį. Pirmąją vietą užėmė visas 24 rungtynes laimėjęs „Olympiakos“, o antrojoje vietoje likęs „Panathinaikos“, kuriame žaidžia Marius Grigonis, patyrė net penkis pralaimėjimus (19 perg.).
Kitas tris vietas užėmė komandos, kuriose žaidžia Lietuvos krepšininkai: Salonikų PAOK (17 perg.), Atėnų AEK (16) ir Salonikų „Aris“ (14). PAOK aprangą vilki Tomas Dimša, AEK – Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius, „Aris“ – Arnoldas Kulboka.
Dvi iš šių komandų tęsia kovas kituose Europos turnyruose. AEK ruošiasi Čempionų lygos finalo ketvertui, PAOK pradėjo FIBA Europos taurės finalo mačą.
PAOK krepšininkai praėjusią savaitę pirmosiose finalo rungtynėse nugalėjo „Bilbao“ ekipą 79:73, o trečiadienį atsakomąsias rungtynes žais Baskų krašte. Šio turnyro finalo nugalėtojai nustatomi pagal dvejose rungtynėse įmestų taškų sumą.
Ispanija
Ispanijos klubai nacionalinėse pirmenybėse jokių nuolaidų dėl Europos turnyrų negauna. Todėl „Real“ ir „Valencia“ savaitgalį turės žaisti eilines ACB lygos rungtynes.
Tiesa, „Real“ dėl jų baigties smarkiai jaudintis jau nereikia. Praėjusį šeštadienį Ispanijos lygos lyderių dvikovoje Madrido komanda įveikė „Valencia“ ekipą ir dar labiau įsitvirtino pirmojoje vietoje.
Po 28 turų „Real“ turi 25 pergales, antrąją vietą besidalijančios „Valencia“ ir Mursijos UCAM – po 21 pergalę. Ketvirtąją vietą dalijasi iš Eurolygos jau iškritusios „Barcelona“ ir Vitorijos „Baskonia“, kurioje žaidžia Gytis Radzevičius ir Tadas Sedekerskis. Šios komandos iškovojo po 19 pergalių.
„Bilbao“ ekipa, kurioje žaidžia Margiris Normantas ir su kuria PAOK kovoja FIBA Europos taurės finale, Ispanijos lygoje yra tik devinta (15 perg.).
Europinį sezoną tęsia dar dvi Ispanijos komandos. Lagūnos San Kristobalio „Tenerife“, kurioje žaidžia Rokas Giedraitis, ir Malagos „Unicaja“ kovos Čempionų lygos finalo ketverte. Ispanijos lygoje „Tenerife“ dalijasi šeštąją vietą su Badalonos „Joventut“ (po 17 perg.), „Unicaja“ užima aštuntąją vietą (16 perg.).
Turkija
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahçe“ komanda žiemą buvo įsitvirtinusi Turkijos lygos lentelės viršūnėje. Tačiau kovo mėnesį prasidėjus giliai krizei „geltoni-mėlyni“ prarado ne tik Eurolygos lyderių poziciją, bet ir Turkijos superlygoje prisileido Stambulo „Besiktas“ komandą.
Šiuo metu „Fenerbahce“, laimėjęs 24 iš 28 rungtynių, formaliai yra vienvaldis superlygos lyderis. Tačiau 23 pergales iškovojęs „Besiktas“ žaidė vieneriomis rungtynėmis mažiau, tad pagal prarastus taškus šių komandų padėtis – vienoda.
Trečiąją vietą užimantis Stambulo „Bahcesehir“ turi 20 pergalių ir nebegali pakilti į aukštesnę vietą, nes reguliariajame sezone liko tik du turai. Šį sezoną Eurolygoje labai silpnai žaidęs Stambulo „Anadolu Efes“ klubas neblizga ir superlygoje, kurioje užima tik penktąją vietą (18 perg.).
Pagal superlygos tvarkaraštį „Fenerbahce“ ir „Besiktas“ turėjo gegužės 2 dieną žaisti tarpusavio rungtynes, kurios bus lemiamos kovojant dėl reguliariojo sezono nugalėtojo vardo. Tačiau šios rungtynės buvo nukeltos.
To reikėjo abiem klubams, nes „Besiktas“ šiomis dienomis kovoja Europos taurės finalo serijoje. Praėjusią savaitę „Besiktas“ pralaimėjo pirmąsias rungtynes Burgo „Jeunesse Laique“ komandai, o antrosios serijos rungtynės vyks antradienį Prancūzijoje. Jei „Besiktas“ išlygins serijos rezultatą, lemiamos trečiosios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Stambule.
Prancūzija
Didžiausias krūvis šiuo metu tenka „Monaco“ komandai. Monako krepšininkai praėjusią savaitę žaidė dvejas Eurolygos įkrintamąsias rungtynes, o šeštadienį turėjo eiti į aikštę ir kovoti dėl Prancūzijos taurės. Nors „Monaco“ žaidė dvi dienas iš eilės, tai netapo kliūtimi – „Roca Team“ šalies taurės finale nugalėjo Le Mano „Sarthe“ komandą 87:83.
Prancūzijos lygoje „Monaco“, laimėjęs 21 iš 26 rungtynių, užima pirmąją vietą. Nors „Monaco“ pralaimėjo dvejas praėjusias „Pro A“ lygos rungtynes, antrąją vietą užimantis „Paris“ (20 perg.) iki tol buvo atsilikęs per daug, kad pavytų lyderius.
Trečiąją vietą užima „Nanterre“ (19 perg.), ketvirtąją vietą dalijasi Europos taurės finale kovojantis Burgo „Jeunesse Laïque“ ir Eurolygos reguliariajame sezone paskutinę vietą užėmęs Vilerbano ASVEL (po 17).
Izraelis
Nors Eurolygos debiutantas Tel Avivo „Hapoel“ svarbiausiame žemyno turnyre žaidė geriau negu senbuvis Tel Avivo „Makabi“ ir pirmuoju bandymu įsiveržė į ketvirtfinalį, Izraelio superlygoje vaizdas kitoks.
Tiesa, ir superlygos lentelės aukščiausioje eilutėje įrašytas „Hapoel“ pavadinimas, bet tik dėl to, kad ši komanda žaidė daugiau rungtynių negu „Makabi“. Tel Avivo „Hapoel“ laimėjo 18 iš 21 rungtynių, Tel Avivo „Makabi“ – 17 iš 18 rungtynių.
Kitos „Hapoel“ rungtynės superlygoje numatomos tik po Eurolygos ketvirtfinalio serijos.
Pirėjo OlympiakosMonacoStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių