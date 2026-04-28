Po Šaro kritikos valdžiai dėl vaikų situacijos – Migracijos departamento atsakas

„Žinot, mūsų tiek pasauly daug, kad mes galim atiminėti pilietybes? Jeigu mūsų valstybė galvoja, kad iš mūsų žmonių yra normalu atimti pilietybes... Iš kitos pusės, kiek aš žinau, yra išimčių.
Dėl to pats labai pergyvenu, nes jeigu imti be išimčių, ateis aštuoniolika metų neužilgo mano vaikam ir reikės apsispręsti dėl pilietybės.
Sakau – jeigu mūsų valstybė galvoja, kad mes čia galim saviems mėtytis... Dar vienas iš faktorių, kuris nepadaro mūsų pačiais protingiausiais.
Jeigu mūsų valstybė galvoja, kad iš tikrų lietuvių gali atiminėti pilietybes, manau, kad mes labai klystam“, – pirmadienį kritikos strėles Lietuvai leido vienas geriausių visų laikų šalies krepšininkų.
Į šiuos Lrytas žurnalistui Mindaugui Berčiui pasakytus Š. Jasikevičiaus žodžius antradienį sureagavo ir Lietuvos Migracijos departamentas.
„Pirmadienį viešojoje erdvėje paskelbtame interviu Stambulo „Fenerbahce“ krepšinio komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius pareiškė pergyvenąs dėl nepilnamečių savo vaikų pilietybės pasirinkimo, kai jiems sukaks 18 metų.
Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, jog tokie Š. Jasikevičiaus pergyvenimai dėl savo vaikų pilietybės išties neturi jokio pagrindo, o baimę dėl savo atžalų ateities pasirinkimo veikiausiai kelia nepakankamas domėjimasis Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais daugybinės pilietybės turėjimą.
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1 punktas nustato, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jei Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas.
To paties straipsnio 11 punkte nustatyta, kad daugybinė pilietybė galima tada, jei asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.
Vertinant paties krepšinio specialisto pasisakymus, yra akivaizdu, jog abiem nepilnamečiams jo vaikams taikytina bent viena iš aukščiau paminėtų Pilietybės įstatymo nuostatų.
Tai reiškia, jog Š. Jasikevičiaus vaikai, kai jiems sueis 18 metų, neprivalės rinktis pilietybės ir išsaugos teisę į daugybinę – Lietuvos ir kitos užsienio valstybės – pilietybę.
Minėtoje publikacijoje taip pat primenamos krepšininkų Žydrūno Ilgausko ir Alvydo Pazdrazdžio pilietybės netekimo istorijos, kurias straipsnio kontekste bandoma sieti su Š. Jasikevičiaus vaikų situacija.
Migracijos departamentas primena, kad Ž. Ilgauskas ir A. Pazdrazdis kitos šalies pilietybę įgijo jau būdami pilnamečiais ir apie tai nepranešė nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad abiejų buvusių krepšininkų atvejai akivaizdžiai skiriasi ir nelogiška būtų lyginti juos su dabartine nepilnamečių Š. Jasikevičiaus vaikų situacija“, – buvo rašoma Migracijos departamento atsiųstame pranešime.
Šarūnas JasikevičiusMigracijos departamentaspilietybė
Rodyti daugiau žymių