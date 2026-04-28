S. Francisco sureagavo į žinią, kad nelaimėjo Eurolygos MVP titulo

Nors kiek anksčiau prancūzas buvo viešai išreiškęs, kad jis save mato kaip pagrindinį kandidatą laimėti šį titulą, Eurolyga pranešė, kad MVP tapo Pirėjo „Olympiakos“ žaidėjas Aleksandras Vezenkovas.
Šiame reguliariajame sezone sezone A. Vezenkovas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 19,4 taško, atkovojo po 6,7 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 23,1 naudingumo balo.
S. Francisco šiame balsavime užėmė antrąją vietą. Trečioje vietoje liko Tel Avivo „Hapoel“ atstovaujantis gynėjas Elijah Bryantas.
Po žinios dėl nelaimėto individualaus titulo, „Žalgirio“ legionierius pasidalino žinute socialinėje erdvėje.
„Užimti antrąją vietą MVP lenktynėse reškia daug. Ačiū visiems už palaikymą, bet yra svarbesnis dalykas, kurį reikia pasiekti“, – instagrame rašė S. Francisco.
Pagal balsavimo sistemą po 35 proc. balsų turi komandų kapitonai bei treneriai, 20 proc. balsų – žiniasklaidos atstovai, o 10 proc. balsų – sirgaliai.
S. Francisco reguliariojo sezono metu vidutiniškai per mačą įmesdavo po 16,7 taško, atkovojo po 2,8 kamuolio, atliko po 6,4 perdavimo ir rinko po 19,5 naudingumo balo.
Jis kartu su kitais „Žalgirio“ krepšininkais žygį Eurolygos atkrintamosiose varžybose pradės antradienį. 20 val. 45 min. startuos pirmasis ketvirtfinalio mačas prieš Stambulo „Fenerbahce“.