„Panathinaikos“ „X faktoriumi“ tapęs M. Grigonis: „Gavau šansą ir juo pasinaudojau“

Atėnų ekipa Eurolygos ketvirtfinalio seriją išvykoje pradėjo 68:67 įveikdama „Valencia Basket“ krepšininkus.
Mačo pabaigoje žiūrovai išvydo milžinišką dramą. Šeimininkai per paskutinę minutę panaikino 4 taškų atsilikimą ir sugebėjo išlyginti rezultatą, tačiau Kendricko Nunno tikslus baudos metimas likus žaisti 2 sekundes išplėšė pergalę.
M. Grigonis teigė, kad pergalę padėjo pasiekti komandos charakteris.
„Kaip ir bet kuriose atkrintamųjų rungtynėse charakteris yra didelė dalis nulemiant nugalėtoją. Šiandien tai parodėme, bet tai tik vienos rungtynės. Galime būti laimingi, bet turime išlikti kuklūs“, – teigė M. Grigonis.
Reguliariajame sezone Marius sužaidė vos 15 rungtynių iš 38, o ant parketo vidutiniškai praleisdavo po 5 minutes.
Rezultatyviausias rungtynes lietuvis sužaidė 34-ajame ture, kuomet į „Monaco“ krepšį įmetė 6 taškus.
Visgi atėjus svarbiausioms kovoms M. Grigonis parodė kitą veidą.
M. Grigonis žaidė 11 minučių, per kurias pelnė 7 taškus (2/3 dvit., 1/2 trit.), atkovojo ir perėmė po 1 kamuolį ir surinko 6 naudingumo balus.
„Visada turiu būti pasiruošęs. Mūsų komandoje yra daug žaidėjų. Gavau šansą ir juo pasinaudojau. Bet visuomet gali žaisti geriau. Svarbiausia yra pasiekta pergalė“, – po rungtynių kalbėdamas su „Sportal.gr“ teigė lietuvis.
Dar trečiojo kėlinio pradžioje Atėnų klubas pirmavo dviženkliu pranašumu (42:32), bet šios persvaros išlaikyti nepavyko ir sirgaliams teko stebėti ir išgyventi nervų karą. Tačiau lietuvis tvirtina, jog sportas būtent apie tai ir yra.
„Sportas yra būtent apie tai. Sirgaliai nori pamatyti tai. Tai kainuoja daug nervų, bet kuomet laimi, viskas yra gerai“, – nuotaikingai kalbėjo M. Grigonis.
Komandai dėl traumos negalėjo padėti Kostas Sloukas, kuris šiame Eurolygos sezone fiksavo 9,6 taško, 5,1 rezultatyvaus perdavimo ir 12,6 naudingumo balo vidurkius.
„Tikiuosi jis laimingas. Žinau, koks konkurencingas jis yra ir koks nusiminęs, jog negalėjo būti čia. Bet mes turime daug žaidėjų, kurie gali kompensuoti jo trūkumą. Mes turime žengti toliau, kad jis galėtų sugrįžti“, – apie vieno iš komandos lyderių netektį kalbėjo M. Grigonis.
Paklaustas, ko reikia, kad „Panathinaikos“ iškovotų pergalę ir antrose rungtynėse, M. Grigonis nusprendė pašmaikštauti.
„Turime pelnyti daugiau taškų nei jie, – juokavo lietuvis. – Yra daug detalių, bet jeigu pelnysime daugiau taškų – laimėsime.“
Marius GrigonisAtėnų PanathinaikosValencia Basket
Rodyti daugiau žymių