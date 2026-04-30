Kertinį aspektą NKL finale išskyręs E. Jonkus: „Supratome, jog galime su jais kovoti“

Permainingose rungtynėse uostamiesčio ekipa 73:68 palaužė Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“ ir serijoje iki trijų pergalių dėjo pirmąjį žingsnį čempionų vardo link.
Iki tol priešininkų teritorijoje klaipėdiečiai buvo suklupę šešis kartus iš eilės – nuo 2019-ųjų spalio 31 d., o pastaroji tarpusavio dvikova šiame sezone buvo pralaimėta triuškinamai (60:98).
„Visų pirma, labai gerai atlaikėme kontakto lygį, davėme atgal, kas ir yra esminis dalykas šioje serijoje, – tinklalapiui nklyga.lt pergalės priežastis išskyrė „Neptūno-Akvaservis“ įžaidėjas Ernestas Jonkus. – „Sūduva-Mantinga“ yra fiziškiausia komanda lygoje, turi plačią rotaciją, nors prarado vedlį Aurelijų Pukelį.
Susiję straipsniai
Pirmajame mače svarbiausia buvo tiesiog iškentėti. Žinojome, kad jie nuo pirmųjų sekundžių duos didelį kontaktą, spaus, bus užsivedę.
Tikėjomės sunkios pradžios, tačiau ją atlaikėme, antras mūsų penketas davė dar didesnį impulsą ir įsivažiavome. Po to svarbiausia buvo neleisti jiems pabėgti į priekį, mažinti skirtumą ir žaisti apylygiai.“
Lemiamoje atkarpoje klaipėdiečius truktelėjęs 26-erių klaipėdietis įmetė 7 iš 9 paskutinių svečių taškų ir iš viso finišavo su 11 taškų bei 11 naudingumo balų.
„Sunku atsakyti, ar toks buvo trenerio sumanymas, ar labiau mano paties. Vidutiniai metimai yra mano „duona“, bet žinojome, kur norime atakuoti, – tęsė Jonkus. – Jie žino mūsų silpnybes, o mes – jų. Viskas gavosi savaime – pataikiau vieną metimą, tai pabandžiau dar kartą. Viskas pavyko ganėtinai natūraliai.“
Atsakomasis finalo mūšis balandžio 30 d. kelsis į uostamiestį. Nuo 18 val. akistata bus tiesiogiai transliuojama TV6 kanale.
– T. Gaidamavičius po pergalės iškart prašė visų nurimti. Nors perėmėte namų pranašumą, kaip dabar išlaikyti šaltus protus ir sau priminti, jog dar laukia didelis darbas?
– Faktas, viena pergalė nieko nereiškia, tačiau labai džiaugiuosi, nes komanda suprato, jog galime su jais kovoti. Pradžioje gal buvo abejonių, jie visur dominavo, bet šis mačas parodė, kad su dideliu noru, pastangomis ir šiek tiek sėkmės, kodėl negalime rimtai kautis dėl čempionų titulo?
– Žinojai faktą, jog uostamiesčio komanda paskutinį sykį Marijampolėje buvo triumfavusi 2019 m.?
– Rūbinėje kaip tik apie tai diskutavome, kad kai kurie komandos draugai gal tik pirmą ar antrąkart laimėjo šioje salėje. Tikrai retas, kuris iš čia išsiveža pergalę.
– Šį sezoną nutraukėte penkmetį trukusį nesėkmių prakeiksmą su Kauno „Žalgirio“ dubleriais. Nustebino ir ši 6,5 metų besilaikiusi serija Suvalkijoje?
– Žinokite, nuo atkrintamųjų pradžios jau niekas nebestebina. Atrodo, kad labiau gal mes kitus stebiname. Nenoriu sakyti, jog pradedame prie to priprasti, bet tikrai galime toli eiti ir jau nestabdydami nemažai nuėjome.
– „Sūduvos-Mantingos“ kapitonas Tautvydas Kliučinykas prieš pirmąjį finalo susidūrimą išskyrė užaugusį jūsų pasitikėjimą. Ar asmeniškai jauti, kad su kiekvienu etapu pasitikėjimas yra kitame lygyje?
– Žinoma. Kas džiugina, jog po pirmojo pralaimėjimo Telšiuose ir po to prieš „Žalgirį-2“, jie mus dar labiau suvienijo. Visi žino savo vaidmenis ir ko treneris reikalauja. Sunkiai dirbame ir einame toliau. Pavyksta ar ne, bet atiduodame visas širdis.
– Marijampolės komanda turi skaudžią netektį – Aurelijų Pukelį. Kaip tai keičia jų žaidimą? Tikriausiai tai stipriai prisidėjo prie jūsų dominavimo kovoje dėl atšokusių kamuolių (47:28)?
– Meluočiau, jei sakyčiau, kad neturi įtakos. Faktas, jog Aurelijus yra dominuojantis lygos krepšininkas, bet serija dėl to nesustoja – tiek jiems reikia kautis, tiek mums.
Be abejo, tokie skaičiai stebina, tačiau toliau taip bandysime kautis, kadangi jie yra geriausiai dėl kamuolių puolime kovojanti ekipa ir mėginsime tai vėl iš jų atimti.
– Komandos draugas Rokas Mačiulis viename interviu pavadino klaipėdiečius „šunimis“. Pritari jam?
– Taip, mes ir esame šunys (juokiasi). Gal skamba juokingai, bet nesame pati talentingiausia komanda, esame jauni.
Pagrindinis dalykas yra didžiulis noras, pastangos vienas už kitą bei bandymas perkąsti visiems gerkles. Kitaip mes neturime šansų – privalome būti šunys ir tik taip galime iškovoti trofėjų.