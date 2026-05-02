M. Fosteris vedė D. Adomaičio ekipą į priekį

Nugalėtojus į pergalę vedė buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Marcusas Fosteris. Amerikietis pelnė 33 taškus (7/7 dvit., 6/9 trit., 1/1 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Buvęs Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Brandonas Daviesas pelnė 21 tašką (9/11 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Šeimininkų komandoje Dwightas Ramosas pelnė 29 taškus (4/6 dvit., 7/10 trit.), o Maxas Hisatake pridėjo 20 taškų (7/15 dvit., 0/1 trit., 6/10 baud.) ir 12 atkovotų kamuolių.
„Alvark“ Rytų konferencijoje su 41 pergale užima 4-ąją vietą, o Hokaido klubas šventęs 36 laimėjimus rikiuojasi 5-oje pozicijoje.
Į atkrintamąsias pateks pirmas keturias vietas užėmusios ekipos. Reguliariajame sezone komandoms liko sužaisti vos po vienerias vietas, tad D. Adomaičio auklėtiniai jau turi vietą atkrintamosiose varžybose.