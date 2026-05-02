SportasKrepšinis

M. Fosteris vedė D. Adomaičio ekipą į priekį

2026 m. gegužės 2 d. 17:24
Lrytas.lt
Japonijos krepšinio lygoje Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ ekipa svečiuose 111:104 (23:30, 32:29, 20:19, 36:26) nugalėjo Hokaido „Hokkaido“.
Nugalėtojus į pergalę vedė buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Marcusas Fosteris. Amerikietis pelnė 33 taškus (7/7 dvit., 6/9 trit., 1/1 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Buvęs Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Brandonas Daviesas pelnė 21 tašką (9/11 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Šeimininkų komandoje Dwightas Ramosas pelnė 29 taškus (4/6 dvit., 7/10 trit.), o Maxas Hisatake pridėjo 20 taškų (7/15 dvit., 0/1 trit., 6/10 baud.) ir 12 atkovotų kamuolių.
Susiję straipsniai
D. Adomaitis su „Alvark" kompanija Japonijos čempionate neturėjo bėdų su Nagoja

„Alvark" su D. Adomaičiu antrąkart iš eilės savaitgalį smogė „Alphas"

D. Adomaičio „Alvark" tvirčiau laiko kelialapį į atkrintamuosius Japonijos čempionato mačus

„Alvark“ Rytų konferencijoje su 41 pergale užima 4-ąją vietą, o Hokaido klubas šventęs 36 laimėjimus rikiuojasi 5-oje pozicijoje.
Į atkrintamąsias pateks pirmas keturias vietas užėmusios ekipos. Reguliariajame sezone komandoms liko sužaisti vos po vienerias vietas, tad D. Adomaičio auklėtiniai jau turi vietą atkrintamosiose varžybose.
