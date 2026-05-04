Nuo fanų zonos iki aikštės: „Žalgirio“ areną užlies Eurolygos atkrintamųjų vakaras

Tai bus vienas svarbiausių sezono vakarų Kaune, kuriame spręsis iki trijų pergalių vykstančios serijos eiga. Žalgiriečiai po dvejų rungtynių Stambule atsilieka 0:2, tad klubas kviečia sirgalius iš širdies palaikyti komandą ir įsigyti paskutinius likusius bilietus.
Rungtynių dienos aktyvacijos prasidės dar gerokai prieš pirmąjį švilpuką. Trečiadienį nuo 17 val. Nemuno saloje šalia „Žalgirio“ arenos pagrindinio įėjimo duris atvers fanų zona, skirta visiems krepšinio gerbėjams.
Joje laukiami tiek rungtynių bilietus turintys sirgaliai, tiek tie, kurie nori patirti atkrintamųjų atmosferą net ir nepatekę į areną – fanų zonoje bus įrengtas didžiulis ekranas, kuriame bus galima stebėti rungtynių tiesioginę transliaciją.
Fanų zonoje lankytojų lauks įvairios pramogos, galimybė laimėti „Žalgirio“ partnerių prizus, pasivaišinti karštu maistu ir gėrimais, o ypatingą nuotaiką kurs Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro pasirodymas.
Tai vieta, kur sirgaliai galės susiburti, pasiruošti rungtynėms ir kartu kurti žaliai baltą palaikymo bangą dar prieš atsidarant arenos durims, kurios bus atvertos 18 val.
Išskirtinė patirtis lauks ir arenos viduje. Šiam vakarui parengta speciali rungtynių pristatymo programa, kurią papildys į aikštę nusileisiantys ekranai, unikalus vaizdo turinys, atnaujinti garso ir šviesų sprendimai bei papildomi specialieji efektai, dar labiau sustiprinsiantys Eurolygos atkrintamųjų emociją.
Ne vien krepšiniu bus gyva ir ilgoji pertrauka. Jos metu sirgalių laukia gyvas muzikinis pasirodymas – savo kūrinius atliks Justinas Jarutis su grupe, o jam scenoje talkins Aistė.
Visi trečiųjų ketvirtfinalio rungtynių žiūrovai dovanų gaus specialius „Žalgirio“ marškinėlius – visa arena bus nuspalvinta žalia spalva. Prie šios iniciatyvos prisideda ir komandos partneriai – naujos kartos televizija „Go3“ bei „Švyturys nealkoholinis“.
Kauno „Žalgiris“ kviečia visus sirgalius gegužės 6-ąją būti kartu – nesvarbu, ar tribūnose, ar fanų zonoje prie arenos. Eurolygos atkrintamosios Kaune – tai daugiau nei rungtynės. Tai bendras išgyvenimas, kuriame svarbus kiekvienas balsas, kiekviena emocija ir kiekvienas žaliai baltas akcentas.