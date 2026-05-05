Ši nesėkmė supykdė ištikimiausius klubo sirgalius, kurie į Panevėžį nuvyko itin gausiomis pajėgomis. Antradienį socialiniuose tinkluose aršiausia „Ryto“ palaikymo grupė „B Tribūna“ negailėjo kritikos krepšininkams dėl tokio pasirodymo, tačiau kartu ragino visus susitelkti laukiant istorinės Vilniaus ekipos išvykos į Badaloną.
Į šias rungtynes dėjome daug pastangų, siekdami pritraukti kuo didesnį fanų skaičių prieš išlydint komandą į Badaloną. Atrodo, kad pavyko visai neblogai, komandą Panevėžyje palaikė bene masiškiausias rytfanių skaičius. Smagus pasiekimas, ypač turint omenyje, kad motyvaciją šiam susitikimui susikūrėme patys.
Dėl to norisi padėkoti visiems, vykusiems kartu, konstatavo „B Tribūna“. – Deja, vaizdas aikštėje džiugino kur kas mažiau.
Tai, ką pamatėme, buvo visiškas absurdas. Atrodo, kad šįkart fanų ir žaidėjų požiūris į šį susitikimą kardinaliai skyrėsi. Toks nesutapimas sukelia daug neigiamų emocijų.
Atsakomybė prieš fanus, panašu, tiesiog neegzistuoja. Visas neigiamas emocijas išliejome paskutine skanduote, kuri suskambėjo neįtikėtinai gerai.
Galbūt dėl to, kad ji apie vienintelį dalyką, kuriuo tądien buvo galima didžiuotis – B Tribūną. Bet kokiu atveju rungtynės jau praeityje, o geriausia, ką galime padaryti dabar, jas pamiršti ir susitelkti į artėjančią kelionę.
Žinome, kad mūsų ten bus daug. Tikslaus skaičiaus dar niekas negali įvardyti, kalbos apie du tūkstančius fanų kol kas yra labiau spėlionės, siekiant sukelti dirbtinį hype’ą.
Galima tikėtis, kad tarp vykstančių bus nemažai tokių, kurie nežino, ką reiškia Ryto palaikymas, taisyklės ir susitarimai, kurių laikomės tribūnose: komandą palaikome stovėdami, nesėdame net per minutės pertraukėles, telefonus laikome paslėptus giliausioje kišenėje, o balsą paruošiame maksimaliam palaikymui.
Kviečiame tuos, kurie nuolat lankosi rungtynėse, padėti komunikuoti su tais, kurie rečiau apsilanko arenoje, ypač jei būsime kartu antrajame aukšte. Tik bendromis pastangomis galime sukurti atmosferą, kokios dar nesame turėję.
Papildoma informacija pasirodys rungtynių dieną arba dieną prieš jas: kur renkamės ir kaip organizuotai keliausime į areną.
Tad sekite rytfanių bendruomenės grupes ir nepamirškite į lagaminą susidėti svarbiausių daiktų: raudonų marškinėlių, šaliko bei geros nuotaikos. Ar jūs pasiruošę įspūdingiausiai gyvenimo kelionei? Iki pasimatymo Katalonijoje!“
Čempionų lygos finalo ketverte „Rytas“ ketvirtadienį pusfinalyje kovos su Tenerifės „La Laguna“, kuriai atstovauja Rokas Giedraitis.
Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi bei Mindaugu Kuzminsku ir Malagos „Unicaja“. Šeštadienį vyks kovos dėl trečiosios vietos ir finalas.
