U20 Lietuvos merginų rinktinės treneris E. Ženevičius: „Mėgaujuosi adrenalino šuoliais“

Praėjusią vasarą trenerio vadovaujama Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate iškovojo sidabro medalius ir tokiu būdu pateikė bene didžiausią metų sensaciją. Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ rengiamoje tinklalaidėje apsilankęs E. Ženevičius pasidalino šio ypatingo čempionato prisiminimais:
„Padarę tokį didelį darbą visi jautėme daug džiaugsmo ir buvome euforijoje. Sunkiai dirbant, reikia mokėti ir pasidžiaugti. Ypatingai trenerių darbe, kai tų pergalių ne visada būna daug. Džiaugėmės, šventėme ir buvo tikrai smagu.“
Tai buvo pirmasis kartas per Lietuvos nepriklausomybės istoriją, kai U20 merginų rinktinė iškovojo Europos čempionato medalį. Prisijungdamas prie Ramunės Kumpienės ir Viliaus Stanišausko, E. Ženevičius tapo tik trečuoju treneriu Lietuvos istorijoje, kuriam su merginų rinktinėmis iš Europos jaunimo čempionatų pavyko grįžti su medaliais.
„Tai yra bendras trenerių, žaidėjų ir aptarnaujančio personalo nuopelnas. Viskas turi sukristi į vieną krūvą. Viską pavyko teisingai susidėlioti ir vienam žmogui prisiimti visų laurų nereikėtų“, – kuklus išliko E. Ženevičius.
E. Ženevičius artėjančią vasarą toliau vadovaus U20 Lietuvos rinktinei ir su ja dalyvaus Lietuvoje vyksiančiame Europos čempionate. Treneriui tai bus jau 13-oji vasara su Lietuvos jaunimo rinktinėmis.
„Tai naujas iššūkis, kurio labai laukiu. Jau pradėjome darbus su trenerių kolektyvu. Bendraujame su žaidėjomis, pranešame savo planus. Jau žinome, kad startuojame birželio 1 d. Druskininkuose. Esame susidėlioję pasiruošimo planus, aš pats jau galvoju, ką ir kaip mes žaisime, kas pakeis žaidėjas, kurios dėl amžiaus apribojimų jaunimo rinktinei jau negalės atstovauti. Čempionatas Lietuvoje yra papildomas spaudimas, kurio mes tikrai nebijome. Žaidėjos tą priima kovingai ir drąsiai.“ U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje. Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
„Tai rimtos komandos. Mūsų tikslas bus kaip ir praėjusiais metais – laimėti artimiausias rungtynes. Kiekvienos rungtynės yra labai svarbios ir per daug į priekį nežiūrime. Čempionatas yra labai slidus dalykas, todėl turi vyrauti susikaupimas ir rimtas darbas. Mūsų pogrupis yra stiprus, bet ir mes patys esame stiprūs“, – kalbėjo E. Ženevičius.
Sidabriniame Lietuvai Europos čempionate rinktinės garbę gynė net septynios krepšininkės, kurios galės žaisti ir šių metų pirmenybėse.
Tarp jų – į simbolinį čempionato penketą patekusi Danielė Paunksnytė, taip pat Sintija Aukštikalnytė ir Victorija Matulevičius.
Primename, kad paskutinėse grupės rungtynėse prieš Izraelį 2007 m. gimusi D. Paunksnytė pelnė 43 taškus ir pagerino visų laikų U20 Europos čempionatų rekordą. E. Ženevičiaus profesinėje veikloje per pastaruosius kalendorinius metus įvykių netrūko ir klubinėje veikloje.
Treneris prieš metus su Vilniaus „Kibirkštimi“ laimėjo visus įmanomus titulus Lietuvoje ir Baltijos valstybėse.
Vėliau strategas su Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) auklėtiniais triumfavo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ organizuotame U11 „Jr. NBA Lietuva“ turnyre, o šį pavasarį buvo Gintaro Kadžiulio vadovaujamame Vilniaus „Ryto“ jaunimo komandos štabe, su kuria laimėjo FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyrą.
„Kai pagalvoji, tie viražai ir amplitudė yra tikrai didžiulė. Trenerio darbą pradėjau 1995 m. ir per visą tą laiką nė karto nesuabejojau dėl savo pasirinkto kelio ir jo nekeičiau. Vieni galbūt renkasi saugesnius variantus, o aš mėgstu pasivaikščioti peilio ašmenimis. Mane „veža“ tas adrenalinas, kurį patiriu dirbdamas. Darbas užsienyje tave taip pat pakeičia stipriai, nes ten tavo darbas stebimas per padidinamąjį stiklą ir turi į viską žiūrėti labai rimtai, stipriai dirbti ir negali suklysti“, – sako Kinijoje ir Lenkijoje dirbęs E. Ženevičius.
Nuotaikingas ir gilus pokalbis apie krepšinį ir trenerio profesiją – asociacijos „Lietuvos krepšinis“ parengtoje tinklalaidėje.
00:00 Intro
01:10 Ypatingi Lietuvos rinktinės pasiekimai ir begalinė euforija
04:00 E. Ženevičiaus pergalės ir darbai Vilniaus „Ryte“ bei SKM organizacijoje
07:04 Trenerio universalumas: nuo vaikų, jaunimo iki vyrų ir moterų krepšinio
08:39 Kodėl mėgsta rizikuoti ir vaikščioti peilio ašmenimis?
10:02 Atletinio ir psichologinio rengimo sinergija
14:48 Kaip E. Ženevičius „atrakino“ D. Paunksnytės ir S. Aukštikalnytės talentus?
18:48 Trenerio krepšinio filosofija: spaudimas ir laisvė
24:40 Milžiniški adrenalino šuoliai
29:10 Laukianti vasara ir U20 Europos čempionatas Lietuvoje
34:30 „Startinis penketas“: 5 netikėti ir linksmi klausimai
37:20 Palinkėjimas pradedantiems treneriams