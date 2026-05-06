Vilniaus „Rytas“ jau ketvirtadienį pradės savo svarbiausias kovas per eilę metų. Giedriaus Žibėno auklėtiniai Badalonoje sieks iškovoti FIBA Čempionų lygos trofėjų ir po 17 metų pertraukos vėl tapti europinio turnyro nugalėtojais.
Pirmasis vilniečių varžovas – veteranų Tenerifės „La Laguna“ komanda su Roku Giedraičiu.
Tiesa, su nesklandumais sostinės klubui teko tvarkytis jau pirmoje treniruotėje, kadangi vienas iš krepšių lankų buvo netvarkingas, dėl ko didžiajai komandos daliai teko treniruotis vienoje arenos pusėje.
„Įdomesni tokie [lankai]. Šiandien vienas žemesnis, kitas aukštesnis. Nepasiruošė chebra. Nežinau kodėl. Daugiau sportavome prie normalaus krepšio. Šiaip viskas faina, arena turi savo amžiaus, bet ir istoriją. Patekome čia ir dabar turime mėgautis“, – situaciją Olimpinėje Badalonos arenoje įvertino „Ryto“ kapitonas.
A. Gudaitis „Ryto“ klube taip pat užima kapitono pareigas. Paklaustas, ar jam tenka įnešti papildomos rimties į rūbinę, 32-ejų aukštaūgis paaiškino, kokį „Rytą“ norės matyti pusfinalyje.
A. Gudaitis išreiškė viltį dėl komandos nusiteikimo: noriu, kad neišeitume apsimyžę
„Aš tik noriu, kad mes suprastume rungtynių svarbą, bet neišeitume apsimyžę. Reikia, kad darytume tai, ką galime daryti ir tiesiog būti geriausios savo versijos. Noriu, kad nebijotume“, – pareiškė A. Gudaitis.
– Kokius akcentus dėliojatės prieš rungtynes su Tenerife?
– Taktiniu dalykų neatskleisiu, bet ką galiu pasakyti, tai tą nuvalkiotą žodį fiziškumas. Rytoj tai bus vienas pagrindinių dalykų.
– Kas svarbiausia prieš finalo ketverto etapą, kuomet vienos rungtynės gali nulemti viską?
– Pasimėgauti. Nereikia užsidėti kažkokių svorių ant savo pečių. Tokia galimybė gali pasitaikyti vieną kartą gyvenime. Turime iš to pasiimti viską ką galime.
– Buvote apsirgęs. Ar tai neišmušė iš ritmo?
– Buvo įdomesnės keletą dienų ant tualeto. Bet dabar fiziškai jaučiuosi gerai.
– Pačiam reikės žaisti prieš Giorgį Šermadinį. Kaip atrodys kova prieš šį veteraną?
– Jis daug metų šitoje komandoje žaidžia. Jie žino kaip išnaudoti jo stipriąsias vietas ir paslėpti silpnąsias. Pirmą kartą teks prieš jį žaisti, galėsiu daugiau pasakyti po rungtynių.
– Varžovų amžiaus vidurkis virš 30 metų. Ar greitis, jėga, bėgimas bus jūsų pusėje?
– Bus vienas iš faktorių. Bandysime žaisti „Ryto“ krepšinį.
– Mindaugas Kuzminskas sakė, jog „Rytas“ į atkrintamąsias pateko žaisdami blogiausią krepšinį. Ar esate šio finalinio ketverto autsaideriai?
– Sezono metu parodėme, kad išlikome kartu visada. Prieš „Galatasaray“ sveikų žaidėjų buvo mažiau nei žaidžiančių aikštelėje. Viso sezono metu parodėme, kad esame kartu ir kai reikia laimėti, kažkas stoja į tavo vietą ir padaro tą skirtumą.
Vilniaus RytasTenerifės IberostarArtūras Gudaitis
