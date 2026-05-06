Į J. Valančiūno naujieną sureagavęs Ą. Tubelis: „Manau, kad Kaunas šiandien nušvis“

24-erių vilnietis per beveik 33 minutes pelnė 26 taškus ir surinko 31 naudingumo balą. Abu šie rodikliai – geriausi jo karjeroje.
Iš šių 26 taškų net 19-a Ąžuolas pelnė antrojoje rungtynių pusėje, kai žalgiriečiai galiausiai dvikovos eigą perėmė į savo rankas ir Nemuno saloje pasiekė žūtbūtinę pergalę po to, kai antrajame kėlinyje vienu metu atsiliko net 19 taškų persvara (16:35).
„Ta pati pradžia visas 3 rungtynes, kai jie pabėga. Neblogai gynėmės, tiktai tos minimalios klaidos [buvo], kur nereikia padėt, gavom tų tritaškių ir jie susikrovė tą persvarą. Jie ant to laikėsi, – aiškino Ą. Tubelis. – Jei laisvas įmeti, tai įmes ir su ranka prieš veidą.
Susiję straipsniai
Puolime kantriai metėm pakankamai laisvi, tik nesukrito metimai. Buvo minus 16 taškų, nepraradom savo energijos, bėgom toliau. Bėgom, nes neturim, ko prarasti. Žaidėm kaip paskutines rungtynes, visi komandiškai žaidė, visi save atidavė ir laimėjom.“
Po rungtynių „Fenerbahce“ vyr. treneris Šarūnas Jasikevičius teigė, kad apie siurprizus atkrintamųjų serijoje galima kalbėti tik tinklalaidėse, o jų nelabai būna, nes komandos didžiąja dalimi laikosi visą sezoną vykdytų planų.
Ą. Tubelis iš esmės sutiko su teiginiu, kad korekcijos buvo tik nežymios.
„Minimalios tos taktikos yra rungtynių metu tiek iš jų, tiek iš mūsų – tai normalu yra. Mums neblogai viskas veikė. Jeigu grįžtant, kas buvo svarbiausia, tai fiziškumas, – pergalės priežastis aiškino puolėjas. – Turi 40 minučių prieš tokią komandą fiziškai žaist, nes kitaip nubaus, ir keliskart nubaudė.“
– „Fenerbahce“ nemetė nė vieno baudos metimo per pirmą pusę. Taip pasisekė atlikti ar trūko kietumo stabdant juos pražangomis?
– Manau, galim dar agresyviau „ant kamuolio lipti“. Nežinau, kiek W. Baldwinas nuėjo iki galo ir įmetė. Šiandien, aišku, įmetė pagal situaciją gale. Tai ką, rytoj pažiūrėsim rungtynes, tikrai yra, iš ko pasimokyti. Svarbiausia, manau, bus visiems išeiti panašiai nusiteikus kaip šiandien.
– Kaip jauteisi, kaip būtent tavo pastangomis „Žalgiris“ ir išsiveržė į priekį? Tavo blokuotas metimas buvo labai svarbus.
– Ne būtent mano pastangom. Ten vienas blokas ir viskas. Ką aš ten gynyboj – daugiau klaidų nei naudos daviau pirmoj pusėj. Antroj pusėj gal supykau. Nežinau, keista iš manęs, bet supykau, gynyboj nedaviau lengvai [įmesti].
Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet, manau, kas supranta gerai krepšinį, jie small ballą paleido (žemą penketą – red.), mane dengė T. Biberovičius, žaidžia pikenrolą aukštai, jie permetą kamuolį man per viršų, nes aš seal'inu (nugara atitveria varžovą – red.). Nėra jokių pagalbų – aš užsibaigiu. Tik mano komandai visi laurai.
– Kiek, galvoji, prisidėjo Cisco dėjimas prie rungtynių perlaužimo?
– Tokioj duobelėj buvom, nesusimetėm, ir jis „ant greito“ tikrai jautė, kad gali, visi žino, kad jis gali šokt, kad yra vertikalus šuolis. Labai smagu tikrai. Iš karto jų treneris paėmė timeoutą, tai žinojom, kad galim kabintis, galim žaist. Kaip ir visoj serijoj, mes antroj pusėj galim žaist – tą ir parodėm.
– Antroje pusėje surinkai 19 taškų. Ar tai vertini kaip geriausią karjeros pasirodymą?
– Labai sunku apie šituos visokius naudingiausius kalbėt, kai už dviejų dienų vėl rungtynės. Taip, yra smagu, kad pavyksta užsibaigti tiek iš trijų taškų zonos, tiek iš po krepšio. Stengiuos labiau dirbt po krepšiu, labiau seal'int ir padėt savo komandos draugam, jiem palengvint gyvenimą.
Kaip minėjau, jie žemu penketu gale žaidė ir aš tuo pasinaudojau. Gal net būtume užstrigę, jei nebūtume to kamuolio įvedę tiek man, tiek Ūlei, tiek Moses. Negaliu pakomentuot, nelabai įdomu tie man asmeniniai visi.
– Kaip atrodė komandos nusiteikimas po sugrįžimo iš Stambulo?
– Treniruotes turėjom dvi geras su maksimaliu kontaktu, su greičiais. Matėsi, kad visi locked in (susikoncentravę – red.), nežinau, kaip išversti. Visi surimtėję, jokių ekstra chichi chacha. Atėjom, šiandien sudirbom, reikia sudirbt ir penktadienį.
– Kaip patiko šiandienos atmosfera?
– Labai gerai. Nusispalvinę žaliai. Nežinau, ar daug žmonių buvo prie arenos, bet, mačiau, ten pastatė televizorių. Manau, kad Kaunas šiandien nušvis. Padarėm jiem tą mini šventę, visi dabar džiūgaus, džiūgaus, bet reikia nepamiršt, kad tuoj vėl žaidžiam.
– Sugrįžote iš 19 taškų deficito. Kaip svarbu bus tą charakterį nusinešti ir į kitą mačą?
– Jau sakiau – reikia tuo pačiu nusiteikimu ateit. Fiziškumas yra numeris vienas akcentas, o paskui reikia nepamiršti visų tų mini taktinių dalykų, kas kaip ginasi, ir panašiai.
– Kaip sureagavai į naujieną, kas Jonas Valančiūnas domina Kauno „Žalgirį“?
– Ne man klausimas, o „Žalgirio“ vadovybei.
– Bet esi su juo žaidęs. Įdomi naujiena?
– Įdomi naujiena. Nežinau, negaliu pakomentuot. Labai geras žaidėjas, aišku.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių