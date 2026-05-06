P. Valinsko šou leido „Juventus“ džiaugtis antrąja pergale iš eilės LKL čempionate

Šiauliečiai galėjo tapti nepavejami penktoje vietoje žengiančiam Panevėžio „Lietkabeliui“ (15–15), tačiau 3–5 vietų išsidėstymas ir toliau lieka neaiškus.
Uteniškiams pergalė gali padėti kovoje dėl septintosios pozicijos, kadangi pakilti į šeštąją vietą jie jau nebeturi šansų.
Rungtynių pradžioje „Juventus“ į priekį vedė Maxwello Lewiso ir Pauliaus Valinsko tritaškiai, leidę šeimininkams greitai įgyti nedidelį pranašumą (6:0). „Šiauliai“ netrukus surado savųjų atsakymų, tačiau po pirmųjų dešimties minučių persvarą išsaugojo uteniškiai – 25:19.
Antrajame ketvirtyje „Juventus“ po M. Lewiso metimo buvo įgiję dviženklį pranašumą (34:24), kuris kelias minutes pernelyg nesikeitė, tačiau kėlinio pabaigoje „Šiauliai“ pradėjo sėkmingai mažinti deficitą. Po S. Fofana tritaškio paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis atsilikimas ištirpo iki minimalaus – 42:43.
Po ilgosios pertraukos iniciatyvą perėmė „Šiauliai“, kuriuos į priekį išvedė Cendersono Hendersono tritaškiai. Visgi pernelyg nutolti nepavyko – prieš lemiamą kėlinį svečiai turėjo keturių taškų persvarą – 67:63.
„Juventus“: Paulius Valinskas 23, Maxwellas Lewisas 18, Šarūnas Beniušis 12, Malikas Johnsonas 12, Erikas Venskus 11, Evaldas Šaulys 6.
„Šiauliai“: Oskaras Pleikys 25, Cedricas Hendersonas 18, Selimas Fofana 16, Dayvionas McKnightas 9.