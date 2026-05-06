SportasKrepšinis

P. Valinsko šou leido „Juventus“ džiaugtis antrąja pergale iš eilės LKL čempionate

2026 m. gegužės 6 d. 20:55
Lrytas.lt
Video
Utenos „Juventus“ (10–19) iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87:82 (25:19, 19:23, 20:25, 24:15) parklupdė „Šiaulius“ (16–14), kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiauliečiai galėjo tapti nepavejami penktoje vietoje žengiančiam Panevėžio „Lietkabeliui“ (15–15), tačiau 3–5 vietų išsidėstymas ir toliau lieka neaiškus.
Uteniškiams pergalė gali padėti kovoje dėl septintosios pozicijos, kadangi pakilti į šeštąją vietą jie jau nebeturi šansų.
Susiję straipsniai
Gargžduose po dviejų pratęsimų triumfavusi „Jonava“ pergalėmis pavijo Kėdainių klubą

Gargžduose po dviejų pratęsimų triumfavusi „Jonava“ pergalėmis pavijo Kėdainių klubą

„Lietkabelį“ nukovę „Garžgdai“ užsitikrino šeštąją vietą reguliariajame sezone

„Lietkabelį“ nukovę „Garžgdai“ užsitikrino šeštąją vietą reguliariajame sezone

Skandalai, fiasko ir pamestas identitetas – ką teko išgyventi „Rytui“ nuo paskutinio triumfo Europoje?

Skandalai, fiasko ir pamestas identitetas – ką teko išgyventi „Rytui“ nuo paskutinio triumfo Europoje?

Rungtynių pradžioje „Juventus“ į priekį vedė Maxwello Lewiso ir Pauliaus Valinsko tritaškiai, leidę šeimininkams greitai įgyti nedidelį pranašumą (6:0). „Šiauliai“ netrukus surado savųjų atsakymų, tačiau po pirmųjų dešimties minučių persvarą išsaugojo uteniškiai – 25:19.
Antrajame ketvirtyje „Juventus“ po M. Lewiso metimo buvo įgiję dviženklį pranašumą (34:24), kuris kelias minutes pernelyg nesikeitė, tačiau kėlinio pabaigoje „Šiauliai“ pradėjo sėkmingai mažinti deficitą. Po S. Fofana tritaškio paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis atsilikimas ištirpo iki minimalaus – 42:43.
Po ilgosios pertraukos iniciatyvą perėmė „Šiauliai“, kuriuos į priekį išvedė Cendersono Hendersono tritaškiai. Visgi pernelyg nutolti nepavyko – prieš lemiamą kėlinį svečiai turėjo keturių taškų persvarą – 67:63.
„Juventus“: Paulius Valinskas 23, Maxwellas Lewisas 18, Šarūnas Beniušis 12, Malikas Johnsonas 12, Erikas Venskus 11, Evaldas Šaulys 6.
„Šiauliai“: Oskaras Pleikys 25, Cedricas Hendersonas 18, Selimas Fofana 16, Dayvionas McKnightas 9.
Utenos JuventusŠiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.