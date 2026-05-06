Eurolyga 2025
2026-05-01
21:45
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
102
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-05-05
19:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
76
Madrido „Real“
69
Rungtynių statistika
2026-05-05
20:45
Ketvirtfinalis
„Monaco“
82
Pirėjo „Olympiakos“
105
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
57
Stambulo „Fenerbahce“
66
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
18
„Valencia“
22
Rungtynių statistika
2026-05-07
21:00
Ketvirtfinalis
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
2026-05-08
20:00
Ketvirtfinalis
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-05-08
21:15
Ketvirtfinalis
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Stambulo „Fenerbahce“
Kauno „Žalgiris“
2026-05-12
Ketvirtfinalis
Madrido „Real“
Hapoel Tel Aviv
2026-05-12
Ketvirtfinalis
„Valencia“
Atėnų „Panathinaikos“
Krepšinis

Ranka pasiekiamas Eurolygos finalo ketvertas: dvi serijos pergales turintis „Panathinaikos“ bando prispausti „Valencia“

2026 m. gegužės 6 d. 20:47
Lrytas.lt
Galingasis Atėnų „Panathinaikos“ klubas Eurolygos ketvirtfinalyje neturėjo namų pranašumo ir nebuvo laikomas favoritu, tačiau per du pirmuosius mačus įrodė savo jėgą prieš „Valencia“. Graikijos komanda trečiadienį jau savo aikštėje žaidžia trečiasias ketvirtfinalio serijos rungtynes su ispanais ir yra arti sėkmės: serijoje iki trijų laimėjimų pirmauja 2:0.
„Panathinaikos“ Valensijoje sugebėjo iškovoti dvi pergales prieš antrątą vietą reguliariame sezone iškovojusią „Valencia“.
Atėnų ekipa išvykoje pirmoje dvikovoje po netaiklaus šeimininkų metimo paskutinę mačo sekundę išplėšė pergalę 68:67, o antroje akistatoje po pratęsimo nurungė ispanus 107:105.
Tad graikams iki galutinės sėkmės trūksta vieno laimėjimo. Reguliariame sezone „Panathinaikos“ užėmė septintąją vietą.
Į finalo ketvertą jau pateko Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, kuri 3:0 įveikė „Monaco“ atstovus.
