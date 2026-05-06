Ranka pasiekiamas Eurolygos finalo ketvertas: dvi serijos pergales turintis „Panathinaikos“ bando prispausti „Valencia“

„Panathinaikos“ Valensijoje sugebėjo iškovoti dvi pergales prieš antrątą vietą reguliariame sezone iškovojusią „Valencia“.
Atėnų ekipa išvykoje pirmoje dvikovoje po netaiklaus šeimininkų metimo paskutinę mačo sekundę išplėšė pergalę 68:67, o antroje akistatoje po pratęsimo nurungė ispanus 107:105.
Tad graikams iki galutinės sėkmės trūksta vieno laimėjimo. Reguliariame sezone „Panathinaikos“ užėmė septintąją vietą.
Į finalo ketvertą jau pateko Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, kuri 3:0 įveikė „Monaco“ atstovus.