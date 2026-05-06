Nuo 2019 metų Lietuvos rinktinėje žaidęs snaiperis šiuo metu su Tenerifės „La Laguna“ ekipa ruošiasi FIBA Čempionų lygos finaliniam ketvertui, kur pusfinalyje susitiks su Vilniaus „Ryto“ ekipa.
Prieš laukiančią akistatą kalbėdamas su žurnalistais iš Lietuvos R. Giedraitis pareiškė, jog yra pasiruošęs baigti karjerą nacionalinėje komandoje.
„Dar nieko neinformavau, bet taip, kaip viskas dėliojasi, ateina jauni žaidėjai. Ir pats nereikalingas, ir... užteks gal“, – teigė R. Giedraitis.
Rokas Lietuvos garbę gynė 2019 metų pasaulio čempionate bei 2022 ir 2025 metų Europos čempionatuose.
Tiesa, juose nieko įspūdingo puolėjui nuveikti nepavyko. Puolėjas negavo didesnio vaidmens ir geriausią čempionatą sužaidė 2025 metais, kuomet rinko po 4,2 taško, 2,7 atkovoto kamuolio ir 5,7 naudingumo balo.
Krepšininkas tikina, kad tokie pasirodymai galutiniam sprendimui įtakos neturėjo.
„Nepasakyčiau, kad pasirodymai [turėjo įtakos]. Tiesiog iš savęs. Manau, kad ateina laikas užleisti vietą jauniems, kurie duos daugiau naudos“, – teigė R. Giedraitis.
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas teigė, jog yra išsiuntęs 30 žaidėjų laiškus apie vasaros planus. R. Giedraitis sako nieko nežinantis ir negavęs jokio plano.
„Prie pirmą langą pasišnekėjome šiek tiek ir viskas“, – bendravimą su federacija apibūdino krepšininkas.