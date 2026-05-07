Čempionų lygos finalo ketverte – po lygiai pergalių turinčių ekipų mūšis: „Rytas“ prieš „La Laguna“

2026 m. gegužės 7 d. 17:56
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Ispanijos Badalonoje ketvirtadienį startuoja FIBA Čempionų lygos finalo ketvertas, kuriame dėl taurės kovos ir Vilniaus „Rytas“. Pusfinalyje vilniečiai dėl teisės kovoti lemiamame turnyro mače kaunasi su viena iš stabiliausių turnyro komandų – Tenerifės „La Laguna“.
Čempionų lygoje per 15 mačų Tenerifės ekipa, kuriai atstovauja Rokas Giedraitis, laimėjo 10 akistatų ir nusileido penkiuose mačuose. Tuo tarpu vilniečiai per 14 dvikovų taip pat laimėjo 10 rungtynių.
Giedriaus Žibėno kariauna vienu maču žaidė mažiau, nes po reguliaraus sezono dvikovų savo grupėje užėmė pirmąją vietą ir iškart be papildomų rungtynių pateko į „Top 16“ etapą.
Kitame pusfinalyje susitiks ispanų Malagos „Unicaja“ ir graikų Atėnų AEK.
Gegužės 7d.
18.40 val. Vilniaus „Rytas“ – „La Laguna Tenerife“
21.40 val. Malagos „Unicaja“ – Atėnų AEK
Gegužės 9d.
17.40 val. rungtynės dėl trečios vietos
20.40 val. Finalas.
Vilniaus RytasTenerifės IberostarRokas Giedraitis
