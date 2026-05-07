NBA atkrintamosiose – „Spurs“ ir „Knicks“ pergalės

„Spurs“ namuose vykusiose antrose Vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) sutriuškino „Minnesota Timberwolves“ krepšininkus ir išlygino serijos iki keturių pergalių rezultatą 1:1.
Nugalėtojus į pergalę vedė Victoras Wembanyama, kuris 26 minutes įmetė 19 taškų (5/8 dvit., 2/7 trit., 3/3 baud.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Tuo metu Rytų konferencijoje antrąją pergalę nuskynė „New York Knicks“ – ji namuose 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12) palaužė „Philadelphia 76ers“ ir dabar serijoje pirmauja 2:0.
Šeimininkų gretose labiausiai spindėjo Jalenas Brunsonas – 26 taškai (8/16 dvit., 1/5 trit., 7/8 baud.) ir 6 rezultatyvūs perdavimai.