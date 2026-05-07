Įspūdingus pasirodymus tiek su „Rytu“, tiek su Lietuvos rinktine surengęs I. Sargiūnas ketvirtadienį Badalonoje stos į Čempionų lygos pusfinalio kovą prieš Tenerifės „La Laguna“.
Krepšininkas paskutines rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje prieš Panevėžio „Lietkabelį“ praleido dėl viruso. Lrytas žiniomis, krepšininkas dar antradienį jautė viruso simptomus ir nebuvo šimtu procentų atsigavęs.
Visgi krepšininkas tvirtina, jog yra pilnai pasiruošęs ateinančiai kovai prieš Tenerifės krepšininkus.
„Kovingos nuotaikos, esu įsitikinęs, jog visi nusiteikę, – kalbėjo „Ryto“ gynėjas. – Svarbiausia pasimėgauti, įdėti visas pastangas ir tikiuosi – pasiekti pergalę.“
Prieš lemtingą dvikovą – I. Sargiūno įžvalgos: atsakė, kaip sieks palaužti varžovus
„La Laguna“ – bene labiausiai patyrusi komanda visoje Europoje. Komandoje vis dar siaučia 42-ejų Marcelinho Huertas, pirmais smuikais griežia 37-erių Patty Millsas ir Giorgi Šermadinis, svarbų vaidmenį turi ir 40-metis Aaronas Doornekampas, o 33-ejų Rokas Giedraitis toli gražu negali vadintis veteranu.
I. Sargiūnas atskleidė, kokiais būdais sieks įveikti varžovų patirtį.
„Patirtis yra jų pusėje, bet mes tai galime kompensuoti kitais dalykais. Kontaktu, kovojimu dėl kamuolių, agresyvesne gynyba ir galbūt tai mažesniais lūkesčiais – „underdogo“ etikete. Turime ir mes ką pasiūlyti – talentą. Galime demonstruoti gerą krepšinį ir bandysime tuo pasinaudoti“, – kalbėjo I. Sargiūnas.
Vilniečiai sieks primesti savo žaidimą, tačiau tai gali nebūti lengviausia užduotis.
Ketvirtfinalio serijoje prieš Nimburko ERA „Rytas“ įsivėlė į Čekijos klubo norimą krepšinį ir vaizdas aikštelėje toli gražu nepriminė įprasto „Ryto“.
Ką „Rytas“ pasimokė iš tos serijos?
„Nimburkas visai kita tema ir visai kita komanda, – teigė I. Sargiūnas. – Manau jie įvelia visas komandas į savo žaidimą. Labai sunku palyginti su tuo varžovu ir net nežinau, ką galime pasiimti iš tų rungtynių, nes ten buvo visai kita dinamika.“
Sostinės klubo gynėjas taip pat atskleidė, kam skiriamas ypatingas dėmesys.
„Daugiau akcentavome, kiek atakų jie leidžia atlikti per rungtynes ir kokie tuomet būna pergalių procentai. Bus labai svarbus tempo valdymas ir norėtųsi jį palaikyti didesnį“, – atviravo I. Sargiūnas.
Iggy per sunkų darbą ir įspūdingus pasirodymus tapo bene ryškiausia komandos žvaigžde.
Jaunieji sirgaliai idealizuoja būtent 26-erių kaunietį, o tai, jog I. Sargiūnas yra ryškiausias vardas Vilniaus komandoje, simbolizuoja ir tai, jog būtent jo milžiniškas atvaizdas stovi šalia arenos.
Visgi I. Sargiūnas to pernelyg nesureikšmina ir nesijaučia išskirtiniu komandos žaidėju.
„Ne. Sakyčiau visi savo vaidmenyse esame lyderiai ir visi labai gerai savo vaidmenis žino. Nėra kažkokių išreikštų asmenybių ir šiandien galime laimėti tik kaip komanda“, – teigė I. Sargiūnas.
Taip pat žiniasklaidoje pranešama, kad I. Sargiūnas yra sudaręs sutartį su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ir kitą sezoną lietuvis atvers Eurolygos duris.
Tiesa, pats krepšininkas apie tai šnekėti nenori ir tvirtina, jog šalia esantis šurmulys jam netrukdo.
„Apie tai galime net nekalbėti, – besijuokdamas tarė I. Sargiūnas. – Netrukdo, reikia atsiriboti ir viskas.“
Ignas Sargiūnas
