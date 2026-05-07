Vilniaus „Kibirkšties“ gretose rungtyniaus B. Sinickaitė

Su 25 m. amžiaus 172 cm ūgio krepšininke pasirašyta sutartis vienam sezonui su galimybe ją pratęsti.
„Norime savo sudėtyje turėti kuo daugiau pajėgių lietuvaičių, todėl šis žingsnis yra natūralus, nes Brigita yra viena sparčiausiai patobulėjusių žaidėjų per pastaruosius porą sezonų. Ją į savo komandą pakviesti norėjome trejus metus iš eilės, todėl džiaugiamės, kad pagaliau ji atvyksta į Vilnių. Neabejojame, kad ši universali ir patikima krepšininkė, duos mūsų komandai tiek energijos, tiek stabilumo abiejose aikštelės pusėse“, – sakė klubo sporto direktorius Arnas Labuckas.
Šiauliuose krepšinio pradmenis krimtusi B. Sinickaitė dar besimokydama gimtajame mieste pradėjo karjerą Lietuvos moterų krepšinio lygoje ir atstovavo „Šiaulių-Universiteto“ komandai. Vėliau persikėlė į Kauno „Aistes-LSMU“, o pastaruosius ketverius metus vilkėjo Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ marškinėlius.
Tik ką pasibaigusiame šalies čempionate įžaidėja savo komandai vidutiniškai rinko po 12 taškų, atliko po 6,2 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 4 ir perėmė po 2 kamuolius, o baudų metimus realizavo įspūdingu 94,9 proc. taiklumu (37/39).
„Open Smart Way MLKL“ pirmenybėse B. Sinickaitė fiksavo 11,6 taško, 6,1 rez. perdavimo, 4,3 atkovoto bei 2,1 perimto kamuolio ir 16,5 naudingumo balo statistiką.
Solidžiai krepšininkė rungtyniavo FIBA moterų Europos taurės varžybose – vid. 10,2 taško, 4 rez. perdavimai, 2,8 atkovoto kamuolio ir 9,5 naud. balo.
Prieš trejus metus Lietuvos nacionalinėje moterų rinktinėje debiutavusi B. Sinickaitė netruko joje įsitvirtinti ir gynė šalies spalvas 2025 m. Europos čempionate.
Sutartis su „Kibirkšties-TOKS“ klubu kitam sezonui šiuo metu turi Daugilė Ūsė, Giedrė Labuckienė, Gabija Galvanauskaitė ir Sintija Aukštikalnytė.