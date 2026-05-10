SportasKrepšinis

Giedrius Žibėnas apie kritikus: „Mes esam „Rytas“ ir mums yra po**i“

2026 m. gegužės 10 d. 22:44
Lrytas.lt
Sekmadienio vakarą Vilniaus oro uoste buvo griausmingai pasitiktas FIBA Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus „Rytas“, o komandos treneris Giedrius Žibėnas kalbėdamas apie kritikus pažėrė skambų komentarą.
Daugiau nuotraukų (12)
Sostinės klubą pasitiko didžiulė minia žmonių, gausiai dainavusi ir skandavusi tiek laukdama, tiek ir pasitikdama komandą.
Vilniuje griausmingai pasitiktas čempionais tapęs „Rytas“: oro uoste ošė žmonių minia
„[Emocijos] tokios kaip ir visada atstovaujant „Rytui“. Smagu tą sakyt, bet nieko naujo. Smagu žiauriai tą sakyt. Tikrai dėkojam tiem, kurie tikėjo, tiem, kurie buvo su mumis“, – sirgaliams dėkojo treneris.
Netrukus 42-ejų specialistas, su komanda nuskynęs du Lietuvos krepšinio lygos (LKL) titulus, nusprendė adresuoti ir jo ekipa netikėjusius žmones.
Susiję straipsniai
T. Masiulis pakomentavo savo sūnaus nuotrauką su Čempionų lygos titulu

T. Masiulis pakomentavo savo sūnaus nuotrauką su Čempionų lygos titulu

Išskirtiniame vaizdo įraše – „Ryto“ žaidėjų emocijos: keiksmai, ašaros ir džiaugsmas

Išskirtiniame vaizdo įraše – „Ryto“ žaidėjų emocijos: keiksmai, ašaros ir džiaugsmas

„Tai neįmanoma“: graikai po „Ryto“ pergalės žėrė kritikos strėles ir L. Lekavičiui, ir AEK treneriui

„Tai neįmanoma“: graikai po „Ryto“ pergalės žėrė kritikos strėles ir L. Lekavičiui, ir AEK treneriui

„Žinom, kad labai daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes esam „Rytas“ ir mums yra po**i. Ačiū“, – taip pareiškė G. Žibėnas ir šypsodamasis nuėjo.
Oro uoste buvo įteiktas medalis ir negalėjusiam su komanda į Badaloną dėl ligos vykti Ignui Urbonui.
Giedrius ŽibėnasVilniaus RytasFIBA Čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.