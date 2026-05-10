Giedrius Žibėnas apie kritikus: „Mes esam „Rytas“ ir mums yra po**i“

Sostinės klubą pasitiko didžiulė minia žmonių, gausiai dainavusi ir skandavusi tiek laukdama, tiek ir pasitikdama komandą.
Vilniuje griausmingai pasitiktas čempionais tapęs „Rytas“: oro uoste ošė žmonių minia
„[Emocijos] tokios kaip ir visada atstovaujant „Rytui“. Smagu tą sakyt, bet nieko naujo. Smagu žiauriai tą sakyt. Tikrai dėkojam tiem, kurie tikėjo, tiem, kurie buvo su mumis“, – sirgaliams dėkojo treneris.
Netrukus 42-ejų specialistas, su komanda nuskynęs du Lietuvos krepšinio lygos (LKL) titulus, nusprendė adresuoti ir jo ekipa netikėjusius žmones.
„Žinom, kad labai daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes esam „Rytas“ ir mums yra po**i. Ačiū“, – taip pareiškė G. Žibėnas ir šypsodamasis nuėjo.
Oro uoste buvo įteiktas medalis ir negalėjusiam su komanda į Badaloną dėl ligos vykti Ignui Urbonui.
