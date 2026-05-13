Klaipėdoje – masinės muštynės tarp „Žalgirio“ ir „Neptūno“ gerbėjų

2026 m. gegužės 13 d. 21:40
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ trečiadienį po dramatiškos kovos įveikė Klaipėdos „Neptūną“, tačiau panašu, jog ne ką prastesnė kova vyko ir už aikštės ribų.
„Žalgiris“ uostamiestyje šventė dramatišką pergalę 93:90, o tai panašu įaudrino ir gerbėjus.
Po finalinio švilpuko „Švyturio“ arenoje prasidėjo masinės muštynės tarp „Žalgirio“ ultra grupuotės „Green White Boys“ bei Klaipėdos „Neptūno“ gerbėjų „Vakarų Banga“.
Kauniečiai ir klaipėdiečiai turi itin prastus santykius, kadangi prie „Green White Boys“ gerbėjų dažnai prisijungia ir nebeegzistuojančio klubo Klaipėdos „Atlanto“ sirgaliai „Vakarų Frontas“.
Vaizdo įraše, kurį pasidalino „O, Sportas“, galima matyti kaip apsaugos darbuotojai dar bando skirti įsiaudrinusius sirgalius, tačiau jų pajėgos buvo per mažos, kad tai padarytų įtakos.
Pasak „O, Sportas“ į įvykio vietą atvyko į vietą, kur reikėjo padėti vienam suspardytam sirgaliui.
