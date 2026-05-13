Šaro auklėtiniai patyrė skaudų pralaimėjimą Turkijoje

Lyderių akistatoje Šaro auklėtiniai 72:85 (9:26, 19:23, 24:16, 20:20) neprilygo Stambulo „Besiktas“ (25/5) komandai.
Rezultatyviausiai „Fenerbahce“ ekipoje pasirodė 12 taškų pelnęs Nicolo Melli, 11 taškų pridėjo Onurlapas Bitimas.
Nugalėtojus į pergalę su 16 taškų vedė Jonah Matthews, Devonas Dotsonas prie pergalės pridėjo 14 taškų, 4 sugriebtus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Praėjusią savaitę „Fenerbahce“ užbaigė Kauno „Žalgirio“ Eurolygos sezoną, laimėdama ketvirtfinalio seriją 3:1.
