Po kilusių muštynių – „Žalgirio“ sirgalių pasiaiškinimas

Trečiadienį Lietuvos krepšinio lygoje įvyko įspūdinga akistata tarp Klaipėdos „Neptūno“ ir Kauno „Žalgirio“, kurias pastarieji laimėjo 93:90.
Visgi viską aptemdė po rungtynių įvykusios masinės muštynės tarp „Žalgirio“ gerbėju „Green White Boys“ ir Klaipėdos „Neptūno“ aistruolių „Vakarų Bangos“.
Kauniečiai ir klaipėdiečiai turi itin prastus santykius, kadangi prie „Green White Boys“ gerbėjų dažnai prisijungia ir nebeegzistuojančio klubo Klaipėdos „Atlanto“ sirgaliai „Vakarų Frontas“.
Susiję straipsniai
GWB ketvirtadienį pateikė priežastį, kodėl įvyko incidentas. Pasak „Žalgirio“ gerbėjų, nesutarimai prasidėjo kur kas anksčiau, dėl klaipėdiečių draugiškų santykių su Vilniaus „Ryto“ gerbėjais, tačiau paskutiniu lašu tapo „Vakarų Bangos“ elgesys prieš „Žalgirio“ dublerių žaidėjus.
„Green White Boys ir Vakarų banga praktiškai nuo pat susikūrimo yra priešiškos viena kitai grupuotė, o viso pagrindas buvo klaipėdiečių draugystė su B tribūna.
Nors pastaruoju metu rimtesnių incidentų nebuvo užfiksuota, tačiau įtampa augo. Tam itin daug įtakos turėjo klaipėdiečių provokacijos savame mieste, jų poelgiai kitose arenose, o visa ko kulminacija buvo NKL ketvirtfinalis ir jų elgesys, nukreiptas prieš mūsų komandos žaidėjus.
Rungtynių Klaipėdoje metu „Žalgirio“ antrosios komandos žaidėjai sulaukė ne tik skanduočių savo atžvilgiu, kas jau yra įprasta praktika, bet į juos buvo pradėti mėtyti daiktai ir bandymai fiziškai užsipulti jaunuosius žalgiriečius po rungtynių. Tai yra visiškas dugnas ir riba, kurią klaipėdiečiai peržengė.
Vakar jau ilgosios pertraukos metu dalis Vakarų Bangos tribūnos narių, atėję prie mūsų sektoriaus, bandė provokuoti, bet teko pabėgti. Antra jų provokacija įvyko pasibaigus rungtynėms. Įvyko fizinis kontaktas, po kurio „snikeriai“ ir vėl pabėgo.
Visada esame pasiruošę ginti tai, kas mums svarbu – savo miestą ir klubo spalvas.
Norime pabrėžti, kad GWB nėra nusiteikusi konfliktuoti su paprastais kitų komandų sirgaliais, jeigu šie patys neinicijuoja konflikto ir į jį nesivelia.
Klaipėdoje – tik Atlantas!“, – skelbia „Green White Boys“.
Green White BoysKauno ŽalgirisKlaipėdos Neptūnas
Rodyti daugiau žymių