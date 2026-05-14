Eurolygos ketvirtfinalis per skaičių prizmę: nė vieno lietuvio finaluose iki rezultatyviausio žalgiriečio skaičius – 69

0
Eurolygos finalo ketverte nežais nė vienas Lietuvos krepšininkas. Iš pradžių iš kovos dėl stipriausio Europos klubo vardo pasitraukė Kauno „Žalgiris“, ketvirtfinalio serijoje nusileidęs Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahçe“ komandai, o paskui lemiamas penktąsias serijos rungtynes pralaimėjo Atėnų „Panathinaikos“, kurio aprangą vilki Marius Grigonis.
1
„Valencia“ į finalo ketvertą pateko pirmą kartą. Lemiamoje turnyro dalyje Valensijos komandos varžovai bus didelę finalo ketverto patirtį sukaupę klubai. „Fenerbahce“ šiuolaikinės Eurolygos didžiajame ketverte kovos aštuntąjį kartą, Pirėjo „Olympiakos“ ir Madrido „Real“ – vienuoliktąjį kartą.
2
Dvejose ketvirtfinalio serijų rungtynėse nugalėtojai paaiškėjo tik per pratęsimą. Abu kartus pergalę šventė svečiai. „Panathinaikos“ antrosiose serijos rungtynėse nugalėjo „Valencia“ komandą 107:105, „Fenerbahce“ paskutinėse ketvirtosiose serijos rungtynėse palaužė „Žalgirį“ 94:90.
3
Ketvirtfinalyje komandoms reikėjo iškovoti tris pergales. Pirmasis užduotį įvykdė reguliariojo sezono nugalėtojas „Olympiakos“, ketvirtfinalio serijoje 3:0 įveikęs „Monaco“ ekipą. „Real“ nugalėjo Tel Avivo „Hapoel“ komandą 3:1, „Fenerbahce“ – „Žalgirį“ irgi 3:1, o paskutinį bilietą į finalo ketvertą gavo „Valencia“, įveikusi „Panathinaikos“ klubą 3:2.
Susiję straipsniai
4
„Žalgiris“ šiuolaikinės Eurolygos ketvirtfinalyje žaidė ketvirtąjį kartą. Kauniečiams pergalingas buvo tik pirmasis bandymas – 2018 metais „žali-balti“ nugalėjo „Olympiakos“ komandą. 2019 metais „Žalgiris“ ketvirtfinalyje nusileido „Fenerbahce“, 2023 metais – „Barcelona“, šį sezoną – vėl „Fenerbahce“.
5
„Olympiakos“ į Eurolygos finalo ketvertą pateko penktus metus paeiliui (kiekvieną kartą nuo 2022 m.). „Fenerbahce“ baigiamojoje dalyje žais trečią sezoną paeiliui ir gins pernai iškovotą Eurolygos čempiono vardą, „Real“ į finalo ketvertą grįžta po vieno sezono pertraukos.
6
Net šeši iš septynių „Žalgirio“ puolėjo Arno Butkevičiaus tolimų metimų per ketvirtfinalio seriją nepasiekė tikslo. Reguliariajame sezone A. Butkevičius pagal tritaškių taiklumą užėmė pirmąją vietą (54,3 proc.), bet ketvirtfinalyje pataikė tik 14,3 proc. tritaškių.
7
„Panathinaikos“ gynėjas Marius Grigonis per pirmąsias ketvirtfinalio rungtynes į „Valencia“ krepšį įmetė 7 taškus ir pasiekė asmeninį sezono taškų rekordą. Tačiau per kitas ketvirtfinalio serijos rungtynes M.Grigonis taškų nebepelnė. Jis per visą sezoną surinko vos 19 taškų (žaidė 19 rungtynių).
8
Pasibaigus ketvirtfinalio serijai, Eurolygos rungtynės nevyks aštuonias dienas – iki finalo ketverto, kurį priims Atėnų olimpinė arena. Pusfinalio rungtynės vyks gegužės 22 dieną (penktadienį). Jose susitiks „Olympiakos“ – „Fenerbahce“ ir „Valencia“ – „Real“. Sekmadienį (gegužės 24 d.) krepšinio mėgėjai pamatys finalo rungtynes.
9
Finalo ketvertas su šeimininkų komanda pastarąjį kartą vyko prieš devynerius metus. 2017 metais Stambule surengtoje baigiamojoje dalyje žaidė ir čempione tapo „Fenerbahce“ komanda. Po to finalo ketvertą rengė Belgradas, Vitorija, Kelnas, dar sykį Belgradas, Kaunas, Berlynas ir Abu Dabis, bet arba šių miestų komandos į finalo ketvertą nepateko, arba šie miestai net neturi Eurolygos klubų. Šį pavasarį šeimininkų komandos per finalo ketvertą irgi nebus.
12
„Žalgirio“ dvyliktukas nesikeitė per visas ketverias ketvirtfinalio rungtynes. Bent po tašką pelnė visi dvylika žalgiriečių, bet keturi iš jų žaidė labai trumpai. Ignas Brazdeikis per visą ketvirtfinalio seriją aikštėje praleido 9,6 minutės, Deividas Sirvydis – 10,9 minutės, Dovydas Giedraitis – 13,3 minutės, Laurynas Birutis – 19,3 minutės.
13
Šarūnas Jasikevičius, didelę karjeros dalį žaidęs tryliktuoju numeriu pažymėtais marškinėliais, ruošiasi tryliktajam Eurolygos finalo ketvertui. Kaip „Barcelona“, Tel Avivo „Maccabi“ ir „Panathinaikos“ žaidėjas Š. Jasikevičius dalyvavo šešiuose finalo ketvertuose ir keturis kartus tapo čempionu (2003 m. su „Barcelona“, 2004 ir 2005 m. su „Maccabi“ ir 2009 m. su „Panathinaikos“). Kaip „Žalgirio“, „Barcelona“ ir „Fenerbahce“ treneris jis iki šio sezono taip pat vyko į šešis finalo ketvertus ir pernai pirmą kartą trenerio karjeroje tapo čempionu.
15
Edgaras Ulanovas per paskutines ketvirtfinalio rungtynes pelnė 15 taškų ir pasiekė asmeninį sezono rekordą. „Žalgirio“ kapitono vidurkis reguliariajame sezone buvo 5,2 taško, o ketvirtfinalio serijoje pakilo iki 8,2 taško.
16
Į šių metų finalo ketvertą patekę klubai iki šiol, kartu sudėjus, stipriausio Europos klubo vardą iškovojo 16 kartų (nuo 1958 m.). „Real“ krepšininkams svarbiausias žemyno klubų prizas buvo įteiktas vienuolika kartų (pirmą kartą – 1964 m., pastarąjį kartą – 2023 m.). „Olympiakos“ stipriausiojo vardą iškovojo tris kartus (1997, 2012 ir 2013 m.), „Fenerbahce“ – du kartus (2017 ir 2025 m.).
20
Bulgarijos mieste Botevgrade yra vos apie 20 tūkstančių gyventojų. Tačiau netoli sostinės Sofijos esantis miestas priėmė Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes. Botevgrade dvejas rungtynes rengė „Hapoel“ klubas.
21
„Olympiakos“ krepšininkai pirmąsias ketvirtfinalio rungtynes su „Monaco“ ekipa laimėjo 21 taško skirtumu (91:70). O per kitas dvejas šių komandų rungtynes „Olympiakos“ pranašumas buvo dar didesnis – „raudoni-balti“ varžovus sutriuškino 30 ir 23 taškų skirtumu.
Dideliu skirtumu ketvirtfinalio etape kartą laimėjo ir „Real“. Madridiečiai antrosiose rungtynėse „Hapoel“ ekipą pranoko 27 taškais.
24
Šiuolaikinės Eurolygos finalo ketvertas bus surengtas 24-ąjį kartą (pirmajame sezone buvo rengiama finalo serija iki trijų pergalių, 2020 metais turnyras nebuvo baigtas dėl kovido pandemijos).
29
„Valencia“ gynėjas Jenas Montero ir „Hapoel“ puolėjas Danielas Oturu per ketvirtąsias serijos rungtynes pelnė po 29 taškus. Tai – šio sezono ketvirtfinalio taškų rekordas. Tačiau J. Montero taškus rinko laimėtose, D. Oturu – pralaimėtose rungtynėse.
30
Per dvejas Kaune surengtas ketvirtfinalio rungtynes į „Žalgirio“ areną atėjo beveik 30 tūkstančių žiūrovų: per pirmąsias – 14792, per antrąsias – 15063. Kauno komandai žaidžiant Stambule, į „Fenerbahce“ areną per dvi dienas atėjo apie 25 tūkstančius žmonių.
Ketvirtfinalio lyderis buvo didžiausioje arenoje žaidžiantis „Panathinaikos“. Abejas šio klubo rungtynes su „Valencia“ komanda stebėjo po 19 tūkstančių krepšinio mėgėjų. Vis dėlto pagal absoliutų skaičių Atėnus aplenkė Valensija, kurioje vyko trejos ketvirtfinalio rungtynės. Per jas į Roigo areną atėjo 44,5 tūkstančio žiūrovų.
69
Ąžuolas Tubelis per ketvirtfinalio seriją pelnė 69 taškus ir buvo rezultatyviausias „Žalgirio“ žaidėjas šiame etape. Ą.Tubelio vidurkis buvo 17,2 taško. Sylvainas Francisco pelnydavo 15,2 taško, Mosesas Wrightas – 13,8 taško, Nigelas Williamsas-Gossas – 13 taškų.