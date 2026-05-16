„Spurs“ žengė į Vakarų konferencijos finalą

San Antonijus Vakarų konferencijos finale žais pirmą kartą nuo 2017-ųjų.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 24 (7/19 dvit., 2/7 trit.), Terrence Shannonas 21, Nazas Reidas 18 (3/7 trit.), Jadenas McDanielsas 13 (2/9 dvit.), Ayo Dosunmu 10..
„Spurs“: Stephonas Castle 32 (6/9 dvit., 5/7 trit., 11 atk. kam., 6 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 21 (5/7 dvit., 3/3 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd.), Victoras Wembanyama 19, Julianas Champagnie 18 (4/9 trit.), Dylanas Harperis 15 (5/5 dvit.), Devinas Vassellas 11.