Estijai pasisekė – Slovėnijos žvaigždė L. Dončičius pasaulio atrankoje su jais dar nežais

Šaltinių teigimu, slovėnas ir toliau gydosi šlaunies traumą, kuri pasirodė esanti rimtesnė nei iš pradžių manyta. Dėl šios traumos, gautos dvikovoje su „Philadelphia 76ers“, L. Dončičius „Lakers“ komandoje nežaidė nuo balandžio pradžios.
Jis praleido ir NBA atkrintamąsias varžybas, kuriose „Lakers“ pirmajame rate 4:2 įveikė „Houston Rockets“, o pusfinalyje 0:4 pralaimėjo čempionės titulą ginančiai „Oklahoma City Thunder“.
Pranešama, kad krepšininkas į Slovėnijos sostinę Liublianą išskrido gegužės 17-ąją, prieš tai Los Andžele susitikęs su klubo vadovybe ir sporto personalo atstovais.
Susitikimo metu buvo kalbėta apie individualų žaidėjo pasiruošimo planą kitam sezonui ir reabilitaciją po traumos. Ten pat šnekėta ir apie L. Dončičiaus galimybes padėti Slovėnijos rinktinei per 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato atrankos „langus“.
Sportklub.rs duomenimis, „Lakers“ tikisi, kad L. Dončičius devintąjį NBA sezoną pradės visiškai pasveikęs ir fiziškai pasiruošęs.
Taip pat neoficialiai pranešta, kad L. Dončičius jau pranešė rinktinės vadovams dėl sprendimo nepadėti ekipai per atranką dėl asmeninių priežasčių. Tad Slovėnijos rinktinės lyderis praleis liepos mėnesio 2027-ųjų pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Švedija ir Estija. Taip pat tikėtina, kad L.Dončičius nežais ir per rugpjūčio mėnesį vyksiantį atrankos „langą“.
Slovėnija planetos atrankoje kovoja H grupėje ir dabar po 4 mačų turi 3 laimėjimus. Antrą-trečią vietas užima po dvi pergales ir dvi nesėkmes turinčios Čekija ir Estija, o Švedija turi vieną pergalę po keturių akistatų.
Vienintelį pralaimėjimą slovėnai patyrė būtent nuo estų, namie nusileidę 93:94. Estijoje ekipos atsakomąjį mačą žais liepos 3 dieną.
