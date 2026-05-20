D. Songaila pyko ant komandos lyderių: „Šiandien jie neatėjo žaisti“

Šiauliečiai namuose 84:85 nusileido Panevėžio „Lietkabelio“ ekipai ir Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių atsilieka 0:1.
Šiaulių klubas didžiąją rungtynių dalį buvo besivejančių vaidmenyje, tačiau mačo pabaigoje sugebėjo persverti rezultatą.
Šeimininkai apsigynė nuo paskutinės pozicinės „Lietkabelio“ atakas, tačiau kamuolį sugriebęs Danielius Baslykas suklupo, pametė kamuolį ir šį pačiupęs Jamelas Morrisas mindamas tritaškio liniją sviedė pergalingą metimą.
„Liūdnos emocijos, žaidėme prastai, – po rungtynių pareiškė „Šiaulių“ treneris D. Songaila. – Net ir žaisdami prastai turėjome galimybę laimėti rungtynes. Tik kai pagauni kamuolį, reikia jį išlaikyti rankose... Pozityvu tai, kad su tokiu žaidimu buvome rungtynėse.“
Šiauliečių lyderiai turėjo skirtingas rungtynes.
Cedricas Hendersonas pelnė 19 taškų ir surinko 20 naudingumo balų, o Dayvionas McKnightas mačą užbaigė turėdamas 6 taškus ir 6 naudingumo balus.
Visgi po mačo D. Songaila pareiškė, kad „Šiaulių“ lyderiai rungtynėse nežaidė.
„Atkrintamosios varžybos yra tas laikas, kai lyderiai ateina žaisti. Mūsų lyderiai šiandien neatėjo žaisti. Jeigu neateini žaisti du su pusė kėlinio, tuomet labai sunku.
Varžovus į priekį tempė lyderiai. Lemiami metimai sprendimai buvo padaryti jų. Tu su jais miršti arba laimi.
Nežinau, gal mūsų lyderiai per mažai patirties turėjo, gal perdegę, gal pradėjo galvoti kažką kito. Reikės pasižiūrėti, kokios buvo klaidos, atsisėsti ir pakalbėti“, – kalbėjo strategas.
Šiaulių klubo strategas taip pat buvo nepatenkintas vaizdu gynyboje.
„Buvo labai daug individualių gynybos klaidų. Išeina metikas iš už užtvaros, o mes stovime nuleidę rankas, neprieiname arčiau, leidžiame mesti laisviems. Aišku, įmetė porą sunkesnių metimų – viskas tvarkoje, aukštos klasės žaidėjai. Tačiau kelių metimų tikrai galėjome išvengti.
Tai buvo mūsų klaidos. Gal blogas mano planas, nes žaidėjai jo neįvykdė“, – svarstė Songaila.
Lemiamas rungtynių epizodas sukėlė ir papildomų diskusijų, kadangi J. Morrisas kamuolį čiupo bėgdamas iš užribio. D. Songailos nuomone, „Lietkabelio“ žaidėjas pažeidė taisykles.
„Man atrodė, kad jis, kai iš už galinės linijos įšoko į aikštelę ir sugavo kamuolį. Lygiai toks pat švilpukas buvo tada, kai Cedricas Hendersonas gavo kamuolį, padavė Dayvionui McKnightui. Jie sušvilpė tą įšokimą. Man atrodė, kad tai lygiai tas pats buvo ir toje situacijoje.
Bet teisėjai peržiūrėjo epizodą, jie geriau matė. Nežinau, reikės pasižiūrėti pakartojimą. Mačiau viską gyvai, gal per vaizdo įrašą viskas kitaip atrodo.
Bet ta situacija... Mes turėjome kamuolį savo rankose. Paprasčiausiai išlaikyti tą kamuolį reikia likus kelioms sekundėms. Ir viskas. Rungtynės baigtos“, – savo nuomonę pateikė „Šiaulių“ treneris.
