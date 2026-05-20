SportasKrepšinis

Po pergalės N. Čanakas mato daug problemų komandoje: „Niekada negali pasitikėti metimais“

2026 m. gegužės 20 d. 23:13
Lrytas.lt
Panevėžio „Lietkabelis“ trečiadienį pergalingai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, atkrintamąsias rungtynes ir perėmė namų aikštės pranašumą, tačiau Aukštaitijos sostinės klubo treneris Nenadas Čanakas akcentavo prastus dalykus.
Daugiau nuotraukų (2)
Panevėžiečiai išvykoje 85:84 pranoko Šiaulių „Šiaulius“ ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1:0.
Pergalę Panevėžio klubui nulėmė Jamelo Morriso perimtas kamuolys paskutinėmis sekundėmis ir pataikytas tolimas dvitaškis minant tritaškio liniją.
Visgi „Lietkabelio“ strategas nemato priežasties, dėl ko galėtų džiaugtis po šio mačo.
Susiję straipsniai
D. Songaila pyko ant komandos lyderių: „Šiandien jie neatėjo žaisti“

D. Songaila pyko ant komandos lyderių: „Šiandien jie neatėjo žaisti“

I. Brazdeikio neregistravimo priežastį paaiškinęs T. Masiulis laukia sunkių rungtynių Jonavoje

I. Brazdeikio neregistravimo priežastį paaiškinęs T. Masiulis laukia sunkių rungtynių Jonavoje

J. Morriso desperatiškas metimas „Lietkabelį“ priartino prie LKL pusfinalio

J. Morriso desperatiškas metimas „Lietkabelį“ priartino prie LKL pusfinalio

„Laimėjome pirmąsias rungtynes, bet niekas nesibaigė. Prieš rungtynes pasakiau, kad negalime šiandien nei pabaigti sezono, nei patekti toliau. Galime padaryti daug dalykų geriau ir kalbu ne apie taktiką.
Mes padarėme tiek pat pražangų, bet jie metė 27 baudas, mes – 16 ir jie pelnė 8 papildomus taškus. Tai ne apie teisėjus, o apie tai, kaip mes padarome tas pražangas.
Taip pat jie atkovojo 13 kamuolių puolime. Atkrintamosiose labai sunku žaisti prieš namų komandą, kuri atkovoja tiek kamuolių. Gynyba vienas prieš vieną visada gali būti geresnė, bet suprantu, jog „Šiauliai“ turi stiprius individualiai žaidėjus.
Pabandysime ištaisyti kelis dalykus ir tikiuosi, jog penktadienį Panevėžyje į aikštę žengsime su atkrintamųjų varžybų energija“, – kalbėjo N. Čanakas.
Įprastai tolimais metimais nestebinantis „Lietkabelis“ šį kartą pataikė net 11 tritaškių iš 23, bet strategas iš Serbijos į tokius dalykus dėmesio nekreipia.
„Niekada negali pasitikėti metimais. Žaidėjai nori pataikyti metimus, tu negali dėl to pykti. Man tai yra antraeilis dalykas. Pagrindiniai dalykai yra žaidimas vienas prieš vieną, atkovoti kamuoliai ir baudų metimai“, – kalbėjo strategas.
Antrasis serijos mačas Panevėžyje vyks penktadienį, 18 val. 15 min.
Panevėžio LietkabelisNenadas ČanakasŠiaulių Šiauliai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.