SportasKrepšinis

„Neptūnas“ triuškinančia pergale atidarė ketvirtfinalio seriją

2026 m. gegužės 21 d. 21:17
Lrytas.lt
Video
Klaipėdos „Neptūnas“ tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į LKL, kurią remia „Betsson“, geriausiųjų ketvertą Gedimino Petrausko kariauna namuose 100:73 (22:25, 32:18, 22:14, 24:16) sutriuškino „Gargždus“ ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1:0.
Daugiau nuotraukų (3)
Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės užsitikrinti jau šeštadienį Gargžduose.
Nuostabų mačą prieš gimtojo miesto klubą sužaidė Donatas Tarolis. Klaipėdiečių puolėjas pelnė 17 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus.
Susiję straipsniai
Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: čempionas „Žalgiris“ prieš „Jonavą“

Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: čempionas „Žalgiris“ prieš „Jonavą“

Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: ambicingas „Neptūnas“ prieš stabiliuosius „Gargždus“

Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: ambicingas „Neptūnas“ prieš stabiliuosius „Gargždus“

Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: „Šiauliai“ prieš „Lietkabelį“

Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: „Šiauliai“ prieš „Lietkabelį“

Didžiulės pagalbos jis sulaukė iš latvių tandemo – Rihardo Lomažo (17 tšk., 4 atk. kam., 19 naud. bal.) ir Karlio Šilinio (15 tšk., 5 atk. kam., 20 naud. bal.).
Pralaimėjusiems neužteko amerikiečių pastangų: Jalonas Pipkinsas prie 20 taškų pridėjo po 5 atkovotus kamuolius bei rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 27 naudingumo balus, o Justinas Turneris rinko 15 taškų, 5 atkovotus kamuolius ir 16 naudingumo balų.
Šeimininkai vargo turėjo tik pirmoje mačo pusėje – po pirmojo ketvirčio svečiai pirmavo 25:22, o antrojo kėlinio viduryje – 42:36.
Vis tik tuomet uostamiesčio krepšininkai perėmė iniciatyvą į savo rankas surengdami įspūdingą spurtą 18:1, kurį vainikavo Aurimo Majausko tritaškis su sirena – 54:43.
Po pertraukos svečių bėdos nesibaigė – jų deficitas greitai pasiekė 20 taškų ribą (48:68), o situacija beveik nepakito iki paskutiniojo ketvirčio – 57:76.
Smagiais akcentais Klaipėdos sirgaliams dar tapo Zane' Watermano sugrįžimas ant parketo po daugiau nei mėnesio pertraukos bei būtent šio krepšininko pelnytas 100-asis taškas, kai intriga jau senokai nekvepėjo.
Rihardas Lomažas<br>LKL, kurią remia Betsson/R.Lukoševičiaus nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Rihardas Lomažas
LKL, kurią remia Betsson/R.Lukoševičiaus nuotr.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis ir Rihardas Lomažas po 17, Karlis Šilinis 15, Mindaugas Girdžiūnas 10, Arnas Beručka, Harrisonas Cleary ir Aurimas Majauskas po 7, Arnas Velička 6.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 20, Justinas Turneris 15, Ethanas Chargois 11, Karolis Giedraitis 7, Laurynas Vaištaras 6.
Klaipėdos NeptūnasGargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.