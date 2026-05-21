„Neptūnas“ triuškinančia pergale atidarė ketvirtfinalio seriją

Vietą pusfinalyje klaipėdiečiai galės užsitikrinti jau šeštadienį Gargžduose.
Nuostabų mačą prieš gimtojo miesto klubą sužaidė Donatas Tarolis. Klaipėdiečių puolėjas pelnė 17 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus.
Didžiulės pagalbos jis sulaukė iš latvių tandemo – Rihardo Lomažo (17 tšk., 4 atk. kam., 19 naud. bal.) ir Karlio Šilinio (15 tšk., 5 atk. kam., 20 naud. bal.).
Pralaimėjusiems neužteko amerikiečių pastangų: Jalonas Pipkinsas prie 20 taškų pridėjo po 5 atkovotus kamuolius bei rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 27 naudingumo balus, o Justinas Turneris rinko 15 taškų, 5 atkovotus kamuolius ir 16 naudingumo balų.
Šeimininkai vargo turėjo tik pirmoje mačo pusėje – po pirmojo ketvirčio svečiai pirmavo 25:22, o antrojo kėlinio viduryje – 42:36.
Vis tik tuomet uostamiesčio krepšininkai perėmė iniciatyvą į savo rankas surengdami įspūdingą spurtą 18:1, kurį vainikavo Aurimo Majausko tritaškis su sirena – 54:43.
Po pertraukos svečių bėdos nesibaigė – jų deficitas greitai pasiekė 20 taškų ribą (48:68), o situacija beveik nepakito iki paskutiniojo ketvirčio – 57:76.
Smagiais akcentais Klaipėdos sirgaliams dar tapo Zane' Watermano sugrįžimas ant parketo po daugiau nei mėnesio pertraukos bei būtent šio krepšininko pelnytas 100-asis taškas, kai intriga jau senokai nekvepėjo.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis ir Rihardas Lomažas po 17, Karlis Šilinis 15, Mindaugas Girdžiūnas 10, Arnas Beručka, Harrisonas Cleary ir Aurimas Majauskas po 7, Arnas Velička 6.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 20, Justinas Turneris 15, Ethanas Chargois 11, Karolis Giedraitis 7, Laurynas Vaištaras 6.
Klaipėdos NeptūnasGargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)
