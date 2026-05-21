Tik apie vieną komandą Lietuvoje pasakęs Šaras prakalbo apie po to kilusį šaršalą: „Nebūkime supuvę“

2026 m. gegužės 21 d. 19:19
Lrytas.lt
Į Eurolygos finalo ketverto sostinę Atėnus atvykęs Šarūnas Jasikevičius ir jo vedamas Stambulo „Fenerbahce“ klubas ketvirtadienį laiką buvo skyręs žiniasklaidai ir atsakymams į begalę klausimų. Nemažai į Graikijos sostinę atvykusių Lietuvos žurnalistų domėjosi Šaro nuomone apie jo išsakytus žodžius ir po to kilusią pykčio bangą, kai Stambulo ekipa iškovojo kelialapį į finalo ketvertą.
Tąkart Š. Jasikevičius, paklaustas, ką jis galvoja apie Vilniaus „Ryto“ pergalę Čempionų lygoje, pastarasis patikino, kad jam Lietuvoje yra tik viena ekipa.
Po pergalės ketvirtame Eurolygos ketvirtfinalio serijos mače prieš „Žalgirį“ 94:90 ir laimėtos ketvirtfinalio serijos 3:1, Š. Jasikevičius, paklaustas, ar seka įvykius su Lietuvoje ekipomis tarptautinėje arenoje, Šaras trumpai papurtė galvą ir nusišypsojo.
„Lietuvoj yra tik viena komanda“, – trumpai atsakė jis. Jis davė suprasti, kad jo mintys yra tik su „Žalgiriu“.
Atėnuose Šaras pakomentavo kilusį šaršalą krepšinis.net žurnalistui Jonui Lekšui.
„Kilo civilinis karas... Noriu padėkoti krašto apsaugai, kad sulaikė tankus prie Kaišiadorių, kurie varė iš Vilniaus į Kauną. Didžiuojuosi tikrai armija, kad suvaldė situaciją, – juokėsi Šaras. – Nebūkime supuvę. Paprastas vienas bajeris. Gal jis kažkam nepatinka. Sirgaliai... Aš dar juos kažkiek suprantu: sėdi, neturi, ką veikti gyvenime, parašo komentarą...
Bet kad mūsų visuomenės formuotojai, kai kurie jau labai didieji, eitų su tokiomis antraštėmis... Sakau, žmonės nebūkime tokie supuvę, pajuokaukime. Nes kitaip tokie interviu ir bus: labai stiprus varžovas ir taip toliau... Kai per sezoną reikia duoti 400–500 interviu, supranti, kad turi teisę į humorą. Jei kiti nesupranta, čia jų problemos.“
