„Knicks“ žengė svarbų žingsnį NBA finalo link

Niujorko klubas NBA Rytų konferencijos finalo serijoje iki 4 pergalių pirmauja 2:0.
Nugalėtojams svarbiausia buvo sėkminga atkarpa trečiojo kėlinio pradžioje.
Rezultatui esant lygiam 53:53, „Knicks“ krepšininkai laimėjo septynių minučių atkarpą 23:5.
Susiję straipsniai
Milžiniško deficito Klivlando klubas panaikinti nebesugebėjo.
Nugalėtojus į priekį vedė Joshas Hartas, kuris pelnė 26 taškus (5/10 dvit., 5/11 trit., 1/2 baud.), sugriebė 4 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Jalenas Brunsonas prie pergalės pridėjo 19 taškų (6/9 dvit., 1/7 trit., 4/4 baud.), 3 atkovotus kamuolius ir 14 rezultatyvių perdavimų.
Svečių ekipoje Donovanas Mitchellas pelnė 26 taškus (6/11 dvit., 2/7 trit., 8/9 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius.
„Knicks“: Joshas Hartas 26, Jalenas Brunsonas ir Mikalas Bridgesas po 19.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 26, Jamesas Hardenas 18, Evanas Mobley 14.