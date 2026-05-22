„Knicks“ žengė svarbų žingsnį NBA finalo link

2026 m. gegužės 22 d. 07:22
„New York Knicks“ krepšininkai naktį iš ketvirtadienio į penktadienį namuose 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23) įveikė „Cleveland Cavaliers“ ekipą.
Niujorko klubas NBA Rytų konferencijos finalo serijoje iki 4 pergalių pirmauja 2:0.
Nugalėtojams svarbiausia buvo sėkminga atkarpa trečiojo kėlinio pradžioje.
Rezultatui esant lygiam 53:53, „Knicks“ krepšininkai laimėjo septynių minučių atkarpą 23:5.
Milžiniško deficito Klivlando klubas panaikinti nebesugebėjo.
Nugalėtojus į priekį vedė Joshas Hartas, kuris pelnė 26 taškus (5/10 dvit., 5/11 trit., 1/2 baud.), sugriebė 4 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Jalenas Brunsonas prie pergalės pridėjo 19 taškų (6/9 dvit., 1/7 trit., 4/4 baud.), 3 atkovotus kamuolius ir 14 rezultatyvių perdavimų.
Svečių ekipoje Donovanas Mitchellas pelnė 26 taškus (6/11 dvit., 2/7 trit., 8/9 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius.
„Knicks“: Joshas Hartas 26, Jalenas Brunsonas ir Mikalas Bridgesas po 19.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 26, Jamesas Hardenas 18, Evanas Mobley 14.
