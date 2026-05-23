„Rytą" paguldęs „Juventus" nesnaudžia: socialinėje erdvėje įgėlė visam Vilniaus miestui

2026 m. gegužės 23 d. 21:35
Itin saldžią pergalę Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje nuskynusi Utenos „Juventus“ komanda apie save priminė ir socialinėje erdvėje.
„Rytą“ iš kovos dėl vietos čempionato pusfinalyje eliminavęs Utenos klubas feisbuke pasidalino įrašu, kuriame įgėlė šalies sostinei.
Pasidalintoje nuotraukoje buvo galima išvysti ant Vilniuje stovinčio Televizijos bokšto pakabintą „Juventus“ klubo vėliavą.
Taip uteniškiai savotiškai pašiepė kiek anksčiau po iškovoto FIBA Čempionų lygos titulo ant to paties pastato iškeltą „Ryto“ vėliavą.
„Esu šoke. Gėdiningiausia diena mano gyvenime“: A. Marčiulionis sunkiai rinko žodžius

Vilniuje – neįprastas reginys: internete plinta vaizdo įrašas iš „Ryto“ arenos tribūnų

Aiškios visos LKL pusfinalių poros – ketvirtąjį bilietą nuskynė Klaipėdos „Neptūnas“

Su iškelta sostinės komandos vėliava Vilniaus miestas dar šį mėnesį sveikino „Rytą“ su iškovotu trofėjumi.
Plačiau apie „Juventus“ ir „Ryto“ rungtynes, kurios baigėsi uteniškių pergale galite skaityti paspaudę čia.
