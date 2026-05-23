„Rytą“ paguldęs „Juventus“ nesnaudžia: socialinėje erdvėje įgėlė visam Vilniaus miestui

„Rytą“ iš kovos dėl vietos čempionato pusfinalyje eliminavęs Utenos klubas feisbuke pasidalino įrašu, kuriame įgėlė šalies sostinei.
Pasidalintoje nuotraukoje buvo galima išvysti ant Vilniuje stovinčio Televizijos bokšto pakabintą „Juventus“ klubo vėliavą.
Taip uteniškiai savotiškai pašiepė kiek anksčiau po iškovoto FIBA Čempionų lygos titulo ant to paties pastato iškeltą „Ryto“ vėliavą.
Su iškelta sostinės komandos vėliava Vilniaus miestas dar šį mėnesį sveikino „Rytą“ su iškovotu trofėjumi.
Plačiau apie „Juventus" ir „Ryto" rungtynes, kurios baigėsi uteniškių pergale galite skaityti paspaudę čia.