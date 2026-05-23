Aiškus LKL pusfinalių tvarkaraštis

Pirmajame pusfinalyje jau gegužės 26 d. susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“, antrasis startuos gegužės 27 d., o jame dėl vietos finale kovos Klaipėdos „Neptūnas“ ir Utenos „Juventus“.
Pusfinalių serijose bus žaidžiama iki trijų pergalių.
Jei abejose serijose prireiktų tik trijų rungtynių, pusfinaliai baigtųsi birželio 1 d., tačiau jei prireiktų visų penkių susitikimų – kovos dėl vietos finale gali užsitęsti iki birželio 5 d.
Visas pusfinalių rungtynes tiesiogiai transliuos BTV ir TeliaPlay. Darbo dienomis transliacijos prasidės 18:30 val., o savaitgaliais – 16:30 val.
Tikslūs rungtynių laikai bus paskelbti netrukus.
Kauno ŽalgirisUtenos JuventusPanevėžio Lietkabelis
