Aiškus LKL pusfinalių tvarkaraštis

2026 m. gegužės 23 d. 22:09
LKL, kurią remia Betsson, atkrintamosios pasiekė pusfinalio etapą – paaiškėjo visos keturios komandos, tęsiančios kovą dėl čempionų titulo.
Pirmajame pusfinalyje jau gegužės 26 d. susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“, antrasis startuos gegužės 27 d., o jame dėl vietos finale kovos Klaipėdos „Neptūnas“ ir Utenos „Juventus“.
Pusfinalių serijose bus žaidžiama iki trijų pergalių.
Jei abejose serijose prireiktų tik trijų rungtynių, pusfinaliai baigtųsi birželio 1 d., tačiau jei prireiktų visų penkių susitikimų – kovos dėl vietos finale gali užsitęsti iki birželio 5 d.
Visas pusfinalių rungtynes tiesiogiai transliuos BTV ir TeliaPlay. Darbo dienomis transliacijos prasidės 18:30 val., o savaitgaliais – 16:30 val.
Tikslūs rungtynių laikai bus paskelbti netrukus.
