„Buzelis Cup’26 – Regions“ etapuose Tauragėje ir Kretingoje – Lietuvos krepšinio talentai iš JAV

Tauragėje kelialapį į finalinį etapą iškovojo Utenos DSC komanda, o Kretingoje triumfavo Klaipėdos krepšinio mokykla.
Kretingos etape apsilankė ir perspektyvūs lietuviai Artūras Butajevas bei Ernas Valauskas, kurie jau šį rugsėjį pradės savo kelią JAV universitetų NCAA sistemoje. NCAA lyga laikoma viena stipriausių jaunųjų krepšininkų ugdymo platformų pasaulyje.
Kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu abiejuose miestuose buvo įgyvendintos jautrios socialinės iniciatyvos, kurių metu fondo lėšomis išpildytos sunkiai sergančių vaikų svajonės bei sukurtos ypatingos emocijos jų šeimoms.
Tauragėje ypatingu renginio herojumi tapo penkiolikmetis Arijus Lužeckas. Dar visai neseniai aktyviai sportavęs ir krepšiniu gyvenęs vaikinas šiandien kovoja su IV stadijos Ewingo sarkoma. Nepaisant sudėtingo gydymo ir kasdien tenkančių išbandymų, Arijus išlieka pozityvus, nepraranda tikėjimo ir toliau svajoja apie NBA rungtynes bei sporto pasaulį.
Renginio metu Arijui buvo padovanota RTX 4070 Ti vaizdo plokštė, marškinėliai su jo mėgstamo krepšininko Sylvain Francisco atvaizdu, o didžiausia staigmena tapo išsvajota kelionė į Italiją visai šeimai.
Norėdami prisidėti prie berniuko kasdienybės ir suteikti daugiau džiugių emocijų, Rimanto Kaukėno paramos fondas savo lėšomis Aleksui padovanojo naują žaidimų kompiuterį bei ilgai lauktą „Nintendo“ konsolę.
„Buzelis Cup’26 – Regions“ etapais siekiama ne tik suteikti vaikams galimybę varžytis aukšto lygio turnyruose, bet ir kurti bendruomenišką, palaikymo kupiną atmosferą skirtinguose Lietuvos miestuose.
Renginio dalyviai taip pat sulaukė vertingų prizų – turnyro MVP prizą įsteigė „DENON““ ausinės, o visus turnyro dalyvius apdovanojo „Perskindol“. O Laimėtojų komandoms atiteko ir vertingiausias prizas, kelialapis į „BuzelisCup’26“ finalinį etapą Vilniuje.
Likę „Buzelis Cup’26 – Regions“ etapai: • Gegužės 30–31 d. – Prienai U13 / Biržai U14
Daugiau informacijos apie turnyrą – www.buzeliscup.com
Prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos gali kiekvienas – kiekviena parama tampa realia pagalba sunkiai sergantiems vaikams ir prisideda prie jų svajonių išpildymo bei gydymo.
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA VAIKAMS REGIONAI
