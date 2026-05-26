Lietuvos rezervinės krepšinio rinktinės treneris atskleidė tikslus

Treneris pasidalino artėjančios vasaros planais:
„Iš patirties mes jau žinome, kuomet yra surenkama studentų rinktinė, tuomet atsiveria daugiau galimybių ir vyrų rinktinei. Stovyklos ir kontrolinės vyksta tuo pačiu metu, o keli studentų rinktinės žaidėjai įprastai pretenduodavo patekti į pirmąją rinktinę. Kadangi šiais metais studentų universiados nėra, buvo nuspręsta studentų pagrindu suburti rezervinę rinktinę. Vyrų rinktinės laukia labai svarbūs FIBA atrankos langai į pasaulio čempionatą ir tikimės, kad rezervinė rinktinė padės pagrindinei mūsų komandai“, – kalbėjo M. Lukošius.
Liepos 2 d. Lietuvos nacionalinė rinktinė Klaipėdoje susitiks su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o liepos 5 d. Bolonijoje susigrums su Italijos rinktine.
Susiję straipsniai
Antrasis FIBA Pasaulio taurės langas Lietuvos rinktinės laukia rugpjūčio 28–31 d.
Būtent rugpjūčio mėnesį bus suburta ir rezervinė Lietuvos rinktinė.
„Žinau, kad trenerio Rimo Kurtinaičio noras yra toks, kad antrajame lange pagrindinė Lietuvos rinktinė turėtų ilgesnį pasiruošimą – apie tris savaites. Rezervinė rinktinė funkcionuos nuo rugpjūčio 10 d. Į ją kviesime žaidėjus, kurie yra ant pagrindinės rinktinės slenksčio arba netoli jo. Tai bus žaidėjai iš Lietuvos, Europos ir NCAA lygų“, – kalbėjo M. Lukošius.
„Su Rimu Kurtinaičiu bendrausime aktyviai ir seksime situaciją. Žiūrėsime, kuriems žaidėjams reikia daugiau individualių ar atstatomųjų treniruočių. Vyrų rinktinėje ne visi žaidėjai gali atsiskleisti per kontrolines rungtynes, todėl tam tikri žaidėjai galės pasirodyti rezervinėje rinktinėje.“
Treneris M. Lukošius vadovaudamas Lietuvos studentų rinktinei 2007 m. laimėjo Pasaulio universiadą. Šioje komandoje žaidė Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Antanas Kavaliauskas, Stepas Babrauskas ir kiti.
Kai kuriems šiems žaidėjams pasirodymas universiadoje tapo šuoliu į pagrindinę Lietuvos rinktinę.
Prabėgus beveik dviems dešimtmečiams, 2025 m. M. Lukošius su Lietuvos studentų rinktine iškovojo pasaulio universiados bronzą.
„Kai pasikalbu su žaidėjais, kurie pernai iškovojo universiados bronzą, suprantu, kad tai buvo kol kas didžiausias įvykis jų gyvenime. Jie labai vertina galimybę atstovauti Lietuvos rinktinei. Tikiuosi, kad mes turėsime tęstinumą ir iš tos komandos, kuri buvo, į rezervinę rinktinę bus kviečiami apie 80 proc. žaidėjų. Taip pat bandysime jauninti rinktinę.“
Paklaustas, kokie žaidėjai maloniai stebina ir per artimiausius kelis metus gali pasibelsti į vyrų rinktinę, strategas atsakė:
„Galėčiau paminėti tokius žaidėjus kaip Mantas Repšys, Mintautas Mockus. Mes žinome, kaip puikiai Latvijoje atrodo Dominykas Stenionis, Modestas Kancleris yra labai produktyvus žaidėjas Italijoje. Yra keli NKL žaidėjai, kurie yra savo komandų lyderiai. Jiems, aišku, dar trūksta, bet būti šalia daugiau patyrusių žaidėjų, daugiau pasportuoti tikrai nepamaišys ir jie ateityje gali atkreipti rinktinės dėmesį.“
Daugiau apie Lietuvos rezervinės rinktinės planus ir M. Lukošiaus trenerio kelią – tinklalaidėje „Lietuvos krepšinio pulsas.