Po naujienos apie G. Žibėną – dar viena Vilniaus „Ryto“ žinutė

2026 m. gegužės 26 d. 09:26
Lrytas.lt
Pirmadienį vakare Vilniaus „Ryto“ klubas pranešė šalies krepšinio bendruomenę sudrebinusią žinią – komandą paliko ilgametis treneris Giedrius Žibėnas, kuris dar turėjo kitam sezonuo galiojančią sutartį.
„Suprantame sezono pabaigos kontekstą, sirgalių reakciją ir atsakomybę, kuri tenka klubui. Sezono finišas neatitiko nei mūsų pačių keliamų standartų, nei lūkesčių, kuriuos pagrįstai turėjo mūsų bendruomenė. Nepaisant to, organizacijos tikslai ir ambicijos nesikeičia – „Rytas“ ir toliau sieks augti, stiprėti ir kovoti dėl aukščiausių tikslų.
Klubas jau pradeda naujojo vyr. trenerio paiešką ir sieks šį sprendimą priimti kaip įmanoma greičiau. Daugiau informacijos apie klubo sprendimus ir pokyčius pateiksime artimiausiu metu“, – teigė G. Žibėnui už darbą padėkojęs A. Jomantas.
Praėjus kelioms valandoms po šio oficialaus pranešimo Vilniaus „Ryto“ klubas socialinėje erdvėje pasidalino dar viena žinute, kuri buvo skirta treneriui.
„Kelionė, kuri tapo era, sufomavusią šį klubą.
Nuo sunkiausių nuosmukių iki didžiausių aukštumų, nuo trenerio asistento 2020 m. iki vardo, giliai įrašyto šio klubo istorijoje.
Ačiū už viską, treneri!“, – instagrame rašė „Ryto“ klubas.
Šalia šio įrašo taip pat buvo pridėta 15 nuotraukų, žyminių įspūdingą ir spalvingą G. Žibėno kelionę kartu su Vilniaus „Ryto“ komanda.
2020–2021 m. sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 2021 metų sausį G. Žibėnas perėmė „Ryto“ vyr. trenerio pareigas.
Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo du Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, tris kartus tapo vicečempionu, o 2026 metais atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA Čempionų lygos trofėjaus.
