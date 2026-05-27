„Buzelio“ turnyras Vilniuje sulaukė išskirtinio Shaquille'o O'Nealo dėmesio

Renginyje dalyvaus Matas Buzelis su šeima, Jonas Valančiūnas, žinomi Lietuvos krepšininkai, treneriai ir sporto pasaulio veidai, o dalyvių lauks diskusijos, pranešimai bei išskirtiniai susitikimai.
Šiemet renginys sulaukė ir netikėto dėmesio iš už Atlanto. Viena ryškiausių NBA legendų – Shaquille O’Neal – atsiuntė specialų vaizdo sveikinimą Lietuvos jauniesiems krepšininkams bei „BuzelisCup’26“ bendruomenei.
Organizatoriai atskleidžia, jog apie galimą NBA legendos atvykimą į Vilnių buvo pradėta kalbėti dar praėjusių metų rudenį, planuojant šių metų renginį. Nors šiemet Shaquille O’Neal į Lietuvą atvykti negalės, jis nepamiršo Lietuvos vaikų krepšinio bendruomenės ir perduoda linkėjimus visiems šių metų renginio dalyviams.
Asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė Justina Valauskaitė-Pakamanė teigia, kad toks dėmesys vaikų krepšiniui siunčia itin svarbią žinutę jaunajai kartai.
„Dar praėjusių metų rudenį pradėjus organizuoti šių metų „BuzelisCup’26“ tikėjome, kad pavyks parodyti vaikams, jog jų svajones ir meilę krepšiniui mato ne tik Lietuva, bet ir pasaulis. Deja, šiemet Shaquille O’Neal atvykti į Vilnių negalėjo, tačiau perduoda šiltus linkėjimus visiems dalyviams ir pažadėjo, jog tikisi Vilniuje apsilankyti jau kitais metais.
Taip pat jau dabar planuojame kitų metų renginius ir nei kiek neabejoju, kad kitais metais pavyks išvysti ne tik Shaquille'ą O’Nealą, bet ir dar daugiau žinomų NBA bei Europos krepšinio vardų“, – teigia asociacijos „Mes Mūsų“ prezidentė J. Valauskaitė-Pakamanė.
Konferencijos metu dalyvių lauks diskusijos apie profesionalų sportą, traumų prevenciją, kelią į aukščiausią lygį, sporto ir mokslo derinimą bei pokalbiai su ryškiausiomis Lietuvos krepšinio asmenybėmis. Renginio metu taip pat bus galima laimėti išskirtinių rėmėjų prizų, o po konferencijos visi dalyviai bus kviečiami į krepšinio šventę bei eiseną šalia „Active Vilnius Arena“.
Birželio 5–7 dienomis Vilniuje taip pat vyks tarptautinis, jau trečiasis „BuzelisCup’26“ turnyras, kuriame dalyvaus komandų iš daugiau nei 12 šalių, o sostinė savaitgaliui taps Europos vaikų krepšinio sostine.
