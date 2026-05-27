Garsus krepšinio komentatorius necenzūriškai iškeikė „Žalgirio“ fanus

Apeliuodamas į savo itin plačiai nuskambėjusius žodius Šaras ironiškai atsiprašė savo „Instagram“ paskyroje, sakydamas, kad Lietuvoje visgi yra dvi komandos.
Po originaliojo pasisakymo tuomet netilo diskusijos. Šarą palaikę teigė, kad „Žalgiris“ yra visos Lietuvos komanda, todėl esą galima taip teigti. Į Šaro pasisakymą tada sureagavo ir garsūs politikai bei visuomenės veikėjai.
Po „Ryto“ pralaimėjimo juos savo oficialiose paskyrose pašiepė tiek Utenos „Juventus“, tiek ir Kauno „Žalgiris, o internete netilo kalbos apie esą iki tol Eurolygos duris spardžiusį „Ryto“ vyr. trenerį Giedrių Žibėną, kuris galiausiai buvo atleistas.
R. Vyšniauskas: dabar krepšinis Europoje nėra populiaresnis negu 1995 m.
Apie tokį kitų komandų džiugesį skambiai atsiliepė garsus sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas, komentuojantis krepšinio ir futbolo rungtynes.
„Utena atvažiavo užsivedę, 1:0 pirmaudami. Turi porą neblogų žaidėjų – kartais tiek ir užtenka. Bravo jiems, sveikinimai tikrai Utenai, „Juventusui“, klubo fanams. Tam mieste myli žmonės „Juventusą“, svarbus tam miestui klubas“, – tinkalaidėje „Už Atlanto“ kalbėjo R. Vyšniauskas.
Netrukus jis necencūriškai atsiliepė apie „Ryto“ pralaimėjimu besidžiaugusius žmones, ironiškai paminėdamas visą Lietuvą apeliuojant į plačiai paplitusį sentimentą, kad „Rytas“ yra tik Vilniaus komanda.
„Čia pabrėžiu, kad sveikinu uteniškius ir Utenos klubo fanus, o visos Lietuvos fanai, kurie šventė visos Lietuvos pergalę, kaip aš sakiau sekmadienį ir sakiau, kad antradienį į eterį pasakysiu: jūs tai galit čiulpt ****“, – rėžė garsus komentatorius.
Pats R. Vyšniauskas yra ne kartą pasakojęs, kad anksčiau palaikydavo Kauno „Žalgirį“, tačiau metams bėgant jo teigiami jausmai šiai komandai pradėjo blėsti, o dabar jis jau yra Vilniaus „Ryto“ fanas.
„Vilniaus „Rytas“ natūraliai tapo normaliu, sveiku, miesto klubu su kuriuo man, kaip vilniečiui, visiškai negėda asocijuotis ir tai kažkokia dalim yra mano asmeninis „St Pauli“ Vilniuje.
Tai yra vienintelis profesionalus ir gan didelis klubas Lietuvoj, kuris per pride mėnesį užsidės logotipą, kuris turi pride mercho, kuris turi va tokį džemperį (rodo į „Love Rytas Hate Racism“ džemperį), kuris bent jau deklaruoja tam tikras vertybes, su kuriomis man yra pakeliui ir man yra tinkamos“, – taip prieš keletą mėnesių toje pačioje tinklalaidėje kalbėjo R. Vyšniauskas.
