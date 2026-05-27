Istorinę pergalę laimėjusio „Juventus“ treneris pasidžiaugė – kontroliavo „Neptūno“ blogąjį pataikymą

Uteniškiai perėmė namų aikštės pranašumą – antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje. Ši pergalė yra pirmoji per „Juventus“ istoriją pusfinalio etapuose. Iki šiol penkissyk šį etapą pasiekusi komanda jame pralaimėjo visus 13 mačų.
„Juventus“ bando pirmą kartą klubo istorijoje patekti į LKL finalą. Pusfinalyje uteniškiai varžėsi penkis kartus, tačiau kaskart atsimušdavo į Kauno „Žalgirio“ arba sostinės „Ryto“ barjerą.
Tuo tarpu „Neptūnas“ LKL finalą buvo pasiekęs dukart, tačiau tai buvo jau senokai. Pusfinalio barjero klaipėdiečiai neperžengia nuo 2016-ųjų.
Reguliariame sezone klaipėdiečiai užėmė trečiąją vietą ir laimėjo tris iš keturių mačų prieš uteniškius, kuri buvo septinti – „Neptūnas“ pralaimėjo gegužės 2-ąją dieną 91:102, tačiau prieš tai šventė laimėjimus 95:89, 97:90 ir 85:72.
„Mūsų pralaimėjimą lėmė pirmoje mačo pusėje buvusi emocija ir energija, – po dvikovos tikino favorite laikytos Klaipėdos „Neptūno“ ekipos treneris Gediminas Petrauskas. – Nežinau, sunku pasakyti, ar mes buvome pasimetę, ar dar kažkas buvo.
Prasta pirmoji pusė, per didelė susikrauta varžovų persvara ir viskas – pralaimėjimas. Atrodė, kai tik pradėjome spėti į gynybą, tuomet atsidarė pandoros skrynia – krito mums tritaškiai, iš po krepšio jie pataikė, sekėsi jiems greitos atakos. Turime priimti šį pralaimėjimą – turime 48 valandas padaryti išvadas“.
Istorinę pergalę iškovojusios „Juventus“ treneris Laimonas Eglinskas tikino, kad viską lėmė plano laikymasis: „Mums pergalę lėmė tai, kad laikėmės aptarto plano. Žinoma, momentais jį koregavome, tačiau gerai, kad žaidėjai sureaguodavo teisingai.
Išklausymas manęs leido laimėti. Mums svarbiausia net prieš atkrintamąsias kovas buvo ne tik energija, su kuria eidavome į rungtynes, bet ir fiziškumas. Dar svarbu buvo nesudegti ir neskubėti – ir šiandien gavosi neskubėti.“
„Juventus“ strategas aiškino, kad jis puikiai žinojo, kad „Neptūnas“ yra gerai metanti tritaškius komanda, todėl tam buvo rengiamasi. „Taip, mes tam labai rengėmės. Mums buvo svarbu jiems neleisti įsimėtyti.
Faktas, kad jie negalėjo ilgai blogai mesti – mums pasisekė, kad jie nepataikė iš gerų pozicijų, jiems metimai „nesukrito“, bet mes žinojome, ką galima provokuoti metimui, prieš ką galime rizikuoti ir ko mes patys norime. Manau, mes kontroliavome jų tą blogą metimų procentą“.
Laimonas EglinskasUtenos JuventusKlaipėdos Neptūnas
