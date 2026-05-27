Šarui iki Turkijos lygos pusfinalio reikia vos vienos pergalės

Serijoje iki dviejų pergalių „Fenerbahce“ pirmauja 1:0 ir užbaigti ketvirtfinalį Stambulo atstovai gali jau po dvijeų dienų. Antroji dvikova vyks penktadienį Esenlerio ekipos aikštėje.
Šalies pirmenybėse Šaro „Fenerbahce“ po reguliaraus sezono užėmė pirmąją vietą, po 30 mačų laimėję 25 kartus. Tuo tarpu „Erokspor“ užėmė aštuntąją poziciją su 17 pergalių.
Pergalę šaro kariaunai garantavo tragiškas varžovų tritaškių pataikymas – 3 iš 18 bei blogesnė kova dėl kamuolių – „Fenerbahce“ atsikovojo 38 kamuolius, o varžovas – 26.
„Fenerbahce“:Talenas Hortonas-Tuckeris 19, Melihas Mahmutoglu 13, Mikaelis Jantunenas 11.
„Esenler Erokspor“: Tre'Shawnas Thurmanas 14, Jordanas Crawfordas ir Jeremy Simmonsas po 11.