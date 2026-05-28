„Žalgiris“ nestabdo LKL pusfinalyje – pykusį ir be N. Čanako likusį „Lietkabelį“ įveikė ir jo tvirtovėje

Serijoje iki trijų pergalių „Žalgiris“ pirmauja 2:0 ir seriją namie jie gali uždaryti jau sekmadienį. Pirmąjį serijos iki trijų pergalių mačą žalgiriečiai namie laimėjo 85:75.
Tai buvo jau 31-oji žalgiriečių pergalė paeiliui LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate.
Rungtynių startas buvo apylygis – nors abi komandos darė nemažai klaidų, puolimas nuo to pernelyg nenukentėjo. Vis tik nei vieniems, nei kitiems dar nepavyko reikšmintgai nutolti. Kėlinio pabaigoje Nikola Radičevičius sumažino savo klubo atsilikimą iki minimumo – 19:20.
Antrojo kėlinio pradžioje Edgaro Ulanovo ir Moseso Wrighto pastangomis „Žalgiris“ stengėsi atitrūkti, bet šeimininkus žaidime išlaikė N. Radičevičiaus ir Kristiano Kullamae pataikyti tritaškiai. Ketvirčiui įpusėjus, po kelių sėkmingų atakų „Lietkabelis“ sugebėjo išlyginti rezultatą (30:30). Paskutinėmis minutėmis geriau vėl atrodė žalgiriečiai, jie po pirmosios pusės pirmavo 42:36.
Po pertraukos „Žalgiris“ suaktyvino puolimą, kuriame sėkmingai progas išnaudojo Ąžuolas Tubelis, rinkęs taškus iš po krepšio. Netrukus Panevėžio klubo strategas užsidirbo dvi technines pražangas, o mačo kontrolė jau nekėlė abejonių (61:43). Kėlinio pabaigoje Kauno klubas disponavo tokia pačia persvara – 74:56.
Lemiamo ketvirčio pradžioje „Lietkabelis“ dar bandė gelbėtis, tačiau skirtumas išliko pernelyg didelis. „Žalgirio“ krepšininkai visiškai kontroliavo situaciją po krepšiais ir neleido šeimininkams priartėti. Galutinis rungtynių švilpukas užfiksavo užtikrintą „Žalgirio“ pergalę varžovų teritorijoje.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 15, Kristianas Kullamae 14, Paulius Danusevičius 10, Justas Furmanavičius 9, Nikola Radičevičius ir Lazaras Mutičius po 7.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 27, Ąžuolas Tubelis 24, Edgaras Ulanovas 13, Laurynas Birutis 9, Mosesas Wrightas 8.
Kauno ŽalgirisPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
