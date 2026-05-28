Čia buvo sunkiau nei per rungtynes“: LSU magistrų ir bakalaurų darbus gynė J. Valančiūnas, R. Seibutis ir T. Sabonis

Universiteto auditorijos šiomis dienomis tapo vieta, kur ilgametę sportinę patirtį sukaupę atletai ir treneriai pristato mokslinius tyrimus bei analizuoja aktualias krepšinio tendencijas.
Tarp šių metų absolventų, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjas Renaldas Seibutis, gynęs bakalauro darbą apie Kauno „Žalgirio“ komandos baudų metimų tikslumą LKL ir Eurolygos rungtynėse.
Magistro darbus gynė Jonas Valančiūnas ir Tautvydas Sabonis. J. Valančiūno tyrimas skirtas besikeičiančiam aukštaūgių vaidmeniui elitiniame krepšinyje, o T. Sabonis analizavo Kauno „Žalgirio“ komandos pasirodymus Lietuvos krepšinio lygos finaluose bei sėkmės veiksnius.
Po bakalauro darbo gynimo R. Seibutis neslėpė emocijų ir pripažino, kad akademiniai iššūkiai sukėlė ne mažesnį jaudulį nei svarbiausios karjeros rungtynės.
„Ką tik sužinojau, kad pavyko. Labai esu laimingas ir pagaliau nebejaučiu to streso ir nerimo, kuris buvo prieš pat gynimą“, – sakė R. Seibutis.
Buvęs krepšininkas atviravo, kad kelias iki universiteto diplomo buvo ilgesnis nei planavo iš pradžių. Anksti pradėta profesionalo karjera privertė studijas kuriam laikui atidėti, tačiau baigęs sportininko kelią jis nusprendė sugrįžti prie mokslo.
„Grįžęs į Lietuvą ir baigęs savo krepšininko karjerą net neabejojau, kad vieną dieną sieksiu diplomo. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu pasakyti, jog tai padariau“, – teigė jis.
Magistro darbą gynęs Tautvydas Sabonis pripažino, kad kalbėti prieš gynimo komisiją buvo net sudėtingiau nei dirbti su krepšinio komanda.
„Šimtu procentų čia buvo sunkiau negu varžybose“, – šypsojosi T. Sabonis.
Jo teigimu, aukštasis išsilavinimas sportininkams svarbus ne mažiau nei profesionali karjera aikštėje, nes suteikia platesnes galimybes ateityje.
„Kiekvienam sportininkui norėčiau priminti, kad karjera anksčiau ar vėliau baigiasi, todėl labai svarbu turėti išsilavinimą ir galimybių ateičiai“, – sakė jis.
Tuo metu Jonas Valančiūnas po magistro darbo gynimo pristatymo pripažino, kad mokslinis tyrimas leido pažvelgti į krepšinį kitu kampu.
„Iš praktinės pusės daug dalykų žinojau, bet būtent mokslinė analizė ir tyrimų dalis leido sužinoti nemažai naujų dalykų“, – teigė J. Valančiūnas.
LSU Krepšinio studijų ir mokslo centro vadovas Ramūnas Butautas neslėpė pasididžiavimo žinomais absolventais. Pasak jo, ši diena universitetui yra tikra šventė, nes sportininkai ne tik siekia pergalių aikštėje, bet ir nuosekliai kaupia akademines žinias.
„Labai džiaugiuosi, kad mūsų studentai įgavo daug žinių, kurios remiasi sporto mokslo tyrimų rezultatais. Net neabejoju, kad tai duos didelį impulsą jų darbo kokybei ateityje“, – sakė R. Butautas.
Šiemet studijas Lietuvos sporto universitete taip pat baigė Steponas Babrauskas, Virginijus Sirvydis ir Šarūnas Vasiliauskas bei kiti žinomi sportininkai ir treneriai.
Pasak universiteto atstovų, vis daugiau profesionalių sportininkų renkasi studijas LSU ne tik dėl diplomo, bet ir dėl galimybės gilinti supratimą apie sporto mokslą, treniravimo procesus, analizę bei šiuolaikines sporto tendencijas. Universitetas pabrėžia, kad sportininko patirtis ir akademinės žinios šiandien tampa vis svarbesniu deriniu tiek profesionaliame sporte, tiek būsimoje karjeroje po jo.
Lietuvos sporto universiteto absolventų diplomų įteikimo šventė vyks birželio 23 dieną Kauno sporto halėje. Joje diplomai bus įteikti bakalauro ir magistro studijas baigusiems studentams, tarp jų – ir žinomiems Lietuvos sporto bendruomenės atstovams.
