„Crvena Zvezda“ prisiviliojo sėkmingai trofėjus renkantį ispaną

50-metis specialistas pastaruosius ketverius metus dirbo Malagos „Unicaja“ strategu ir su Andalūzijos klubu iškovojo net septynis titulus.
Jo vadovaujama „Unicaja“ laimėjo 2024 ir 2025-siais FIBA Tarpžemyninės taurės trofėjus, tais pačiais metais triumfavo FIBA Čempionų lygoje, taip pat iškovojo dvi Ispanijos Karaliaus taures 2023 ir 2025 metais.
Dar be to „Unicaja“ 2024 metais laimėjo Ispanijos supertaurę.
Neseniai „Crvena Zvezda“ atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Saša Obradovičiumi, kuris nesugebėjo ekipos išvesti į Adrijos lygos finalą.