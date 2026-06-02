„Crvena Zvezda“ prisiviliojo sėkmingai trofėjus renkantį ispaną

2026 m. birželio 2 d. 20:02
Po nevykusiai pasibaigusio šio sezono, Belgrado „Crvena Zvezda“ klubas turi naująjį vyriausiąjį trenerį. Kaip skelbia „Meridian Sport“, Serbijos klubas pasiekė susitarimą su ispanu Ibonu Navarro.
50-metis specialistas pastaruosius ketverius metus dirbo Malagos „Unicaja“ strategu ir su Andalūzijos klubu iškovojo net septynis titulus.
Jo vadovaujama „Unicaja“ laimėjo 2024 ir 2025-siais FIBA Tarpžemyninės taurės trofėjus, tais pačiais metais triumfavo FIBA Čempionų lygoje, taip pat iškovojo dvi Ispanijos Karaliaus taures 2023 ir 2025 metais.
Žalgiriečiai Eurolygos jaunimo turnyre kalnų nenuvertė

Saša Obradovičius liko be darbo

Į Eurolygą veržiasi dar viena Izraelio komanda

Dar be to „Unicaja“ 2024 metais laimėjo Ispanijos supertaurę.
Neseniai „Crvena Zvezda“ atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Saša Obradovičiumi, kuris nesugebėjo ekipos išvesti į Adrijos lygos finalą.
