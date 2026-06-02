Paskelbtas naujas Regionų krepšinio lygos vadovas

O. Andrijauskas šiuo metu vadovauja Pakruojo rajono sporto centrui. Prieš pradėdamas vadovo karjerą jis beveik dvejus metus dirbo krepšinio treneriu Pakruojyje, o dar anksčiau trenerio patirties sėmėsi Švedijoje. Naujasis lygos vadovas yra įgijęs verslo ir vadybos krypties išsilavinimą Lietuvos sporto universitete, todėl puikiai išmano tiek sporto organizavimo, tiek vadybos procesus.
Vykdančiojo direktoriaus pareigose O. Andrijauskas pakeis Remigijų Kuodį, kuris Regionų krepšinio lygai vadovavo pastaruosius ketverius metus.
„Regionų krepšinio lyga šiandien yra stipri, auganti ir svarbi Lietuvos krepšinio sistemos dalis. Man tai yra didelė atsakomybė ir kartu garbė prisijungti prie organizacijos, kuri vienija dešimtis klubų, šimtus sportininkų bei tūkstančius sirgalių visoje Lietuvoje.
Sieksiu tęsti pradėtus darbus, stiprinti lygos matomumą, partnerystes ir sudaryti kuo geresnes sąlygas klubams augti bei tobulėti. Tikiu, kad kartu su visa bendruomene galime žengti dar vieną žingsnį į priekį“, – teigė naujasis Nostra.lt-RKL vykdantysis direktorius Ovidijus Andrijauskas.
Regionų krepšinio lyga taip pat nuoširdžiai dėkoja Remigijui Kuodžiui už ketverius metus trukusį darbą lygos labui. Jo vadovavimo laikotarpiu Nostra.lt-RKL ne tik sėkmingai įveikė įvairius organizacinius iššūkius, bet ir reikšmingai išaugo kaip organizacija – buvo stiprinamas lygos prekės ženklas, plečiamas partnerių tinklas, gerinama rungtynių transliacijų kokybė, organizuojami nauji turnyrai bei renginiai, o pati lyga tapo dar labiau matoma Lietuvos krepšinio žemėlapyje.
Nostra.lt-RKL bendruomenė dėkoja R. Kuodžiui už profesionalumą, atsidavimą ir svarų indėlį į lygos augimą bei linki sėkmės tolimesniuose profesiniuose iššūkiuose.
Naujojo vykdančiojo direktoriaus paskyrimas žymi dar vieną etapą Regionų krepšinio lygos istorijoje. Nostra.lt-RKL ir toliau sieks stiprinti savo pozicijas Lietuvos krepšinio sistemoje, auginti bendruomenę bei kurti naujas galimybes klubams, žaidėjams ir sirgaliams visoje šalyje.