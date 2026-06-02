SportasKrepšinis

Paskelbtas naujas Regionų krepšinio lygos vadovas

2026 m. birželio 2 d. 13:09
Lrytas.lt
Nostra.lt-Regionų krepšinio lygos vykdomojo komiteto posėdyje priimtas svarbus sprendimas – patvirtintas naujasis lygos vykdantysis direktorius. Nuo birželio 2 d. šias pareigas eis Ovidijus Andrijauskas, iki šiol aktyviai dirbęs sporto administravimo ir jaunųjų sportininkų ugdymo srityse.
Daugiau nuotraukų (1)
O. Andrijauskas šiuo metu vadovauja Pakruojo rajono sporto centrui. Prieš pradėdamas vadovo karjerą jis beveik dvejus metus dirbo krepšinio treneriu Pakruojyje, o dar anksčiau trenerio patirties sėmėsi Švedijoje. Naujasis lygos vadovas yra įgijęs verslo ir vadybos krypties išsilavinimą Lietuvos sporto universitete, todėl puikiai išmano tiek sporto organizavimo, tiek vadybos procesus.
Vykdančiojo direktoriaus pareigose O. Andrijauskas pakeis Remigijų Kuodį, kuris Regionų krepšinio lygai vadovavo pastaruosius ketverius metus.
„Regionų krepšinio lyga šiandien yra stipri, auganti ir svarbi Lietuvos krepšinio sistemos dalis. Man tai yra didelė atsakomybė ir kartu garbė prisijungti prie organizacijos, kuri vienija dešimtis klubų, šimtus sportininkų bei tūkstančius sirgalių visoje Lietuvoje.
Susiję straipsniai
Į Eurolygą veržiasi dar viena Izraelio komanda

Į Eurolygą veržiasi dar viena Izraelio komanda

Ž. Urbono komanda Rumunijoje po dramatiškos kovos liko be medalių

Ž. Urbono komanda Rumunijoje po dramatiškos kovos liko be medalių

Po „Juventus“ kaltinimų rasizmu – LKL reakcija

Po „Juventus“ kaltinimų rasizmu – LKL reakcija

Sieksiu tęsti pradėtus darbus, stiprinti lygos matomumą, partnerystes ir sudaryti kuo geresnes sąlygas klubams augti bei tobulėti. Tikiu, kad kartu su visa bendruomene galime žengti dar vieną žingsnį į priekį“, – teigė naujasis Nostra.lt-RKL vykdantysis direktorius Ovidijus Andrijauskas.
Regionų krepšinio lyga taip pat nuoširdžiai dėkoja Remigijui Kuodžiui už ketverius metus trukusį darbą lygos labui. Jo vadovavimo laikotarpiu Nostra.lt-RKL ne tik sėkmingai įveikė įvairius organizacinius iššūkius, bet ir reikšmingai išaugo kaip organizacija – buvo stiprinamas lygos prekės ženklas, plečiamas partnerių tinklas, gerinama rungtynių transliacijų kokybė, organizuojami nauji turnyrai bei renginiai, o pati lyga tapo dar labiau matoma Lietuvos krepšinio žemėlapyje.
Nostra.lt-RKL bendruomenė dėkoja R. Kuodžiui už profesionalumą, atsidavimą ir svarų indėlį į lygos augimą bei linki sėkmės tolimesniuose profesiniuose iššūkiuose.
Naujojo vykdančiojo direktoriaus paskyrimas žymi dar vieną etapą Regionų krepšinio lygos istorijoje. Nostra.lt-RKL ir toliau sieks stiprinti savo pozicijas Lietuvos krepšinio sistemoje, auginti bendruomenę bei kurti naujas galimybes klubams, žaidėjams ir sirgaliams visoje šalyje.
Regionų krepšinio lyga (RKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.