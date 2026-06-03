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Istorinė pergalė atvėrė „Juventus“ duris į Čempionų lygą

2026 m. birželio 3 d. 21:29
Lrytas.lt
Utenos „Juventus“ krepšininkai žengė ne tik į Lietuvos krepšinio lygos finalą, bet ir FIBA Čempionų grupių etapą.
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Vilniaus „Rytas“ šį sezoną triumfavo FIBA Čempionų lygoje, dėl ko atsivėrė dar viena vieta Lietuvos komandai europiniame turnyre.
Tiesa, ši sąlyga galioja tik komandai, patekusiai į finalą.
„Juventus“ trečiadienį namuose 103:90 namuose įveikė Klaipėdos „Neptūną“ ir laimėjo LKL pusfinalio seriją 3:1.
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Utenos klubas buvo pareiškęs, jog kitą sezoną varžysis Šiaurės Europos lygoje, nebent sugebėtų patekti į Čempionų lygą.
Šį sezoną „Juventus“ ekipai nepavyko įveikti Čempionų lygos kvalifikacijos.
Utenos JuventusLietuvos krepšinio lyga (LKL)FIBA Čempionų lyga

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