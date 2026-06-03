Paaiškėjo LKL finalų tvarkaraštis

Didysis finalas tarp Kauno „Žalgirio“ ir Utenos „Juventus“ prasidės birželio 7 d. Kaune.
Antrasis mačas vyks birželio 9 d. Utenoje, o trečiosios rungtynės bus žaidžiamos birželio 12 d. Kaune.
Jeigu prireiks, ketvirtosios ir penktosios serijos rungtynės vyks birželio 14 (Utena) ir 16 (Kaune) dienomis.
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Kovoje dėl bronzos susitiks Klaipėdos „Neptūnas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.
Serija startuos birželio 5 dieną Klaipėdoje, o visos serijos rungtynės vyks parą anksčiau nei didžiajame finale.
Utenos JuventusKauno ŽalgirisKlaipėdos Neptūnas
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