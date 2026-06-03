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Paaiškėjo LKL finalų tvarkaraštis

2026 m. birželio 3 d. 22:04
Lrytas.lt
Utenos „Juventus“ iškovojus vietą Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, finale, paaiškėjo LKL didžiojo ir mažojo finalo datos.
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Didysis finalas tarp Kauno „Žalgirio“ ir Utenos „Juventus“ prasidės birželio 7 d. Kaune.
Antrasis mačas vyks birželio 9 d. Utenoje, o trečiosios rungtynės bus žaidžiamos birželio 12 d. Kaune.
Jeigu prireiks, ketvirtosios ir penktosios serijos rungtynės vyks birželio 14 (Utena) ir 16 (Kaune) dienomis.
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Utenos JuventusKauno ŽalgirisKlaipėdos Neptūnas
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